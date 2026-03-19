Hausse des hydrocarbures : Les politiques embrayent sur les critiques…

Il rappelle que les opérateurs sont censés disposer d’un stock stratégique couvrant 60 jours, sous le contrôle de l’État, alors que les réserves actuelles ne dépasseraient pas 18 jours. Le député a également dénoncé un manque de régulation du secteur et s’est interrogé sur l’inaction du gouvernement pour protéger le pouvoir d’achat et stabiliser le marché. Il souligne aussi que la précédente baisse des cours du pétrole sur le marché international n’a pas eu d’effets au niveau national, se demandant pourquoi cette période n’a pas été mise à profit pour constituer des réserves.

Le député a aussi qualifié la communication officielle sur ce dossier de « propagande », critiquant une tentative de donner l’impression que le gouvernement « fait son travail », tout en se limitant à « mettre en garde les entreprises ». Selon lui, « le gouvernement porte la responsabilité de cette hausse et semble manquer à ses devoirs », laissant les citoyens livrés à eux-mêmes face à la crise. Il dénonce également l’existence de « profiteurs de crise » et appelle le Conseil de la concurrence à clarifier les responsabilités.

Pour rappel, le groupe parlementaire du PJD a demandé l’audition de deux ministres concernés, Transition énergétique et Industrie, lors d’une réunion à la Chambre des représentants, afin d’examiner l’impact de la guerre en Iran sur les prix et les réserves nationales de carburants.

Le tracteur rugit

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM), pourtant membre de la coalition gouvernementale, a choisi de prendre ses distances vis-à-vis de l’aide exceptionnelle annoncée par le gouvernement pour soutenir les professionnels du transport. Cette mesure, destinée à compenser les effets des fluctuations des prix du pétrole sur le marché mondial, a été dévoilée mardi, sans susciter l’adhésion de tous les partenaires politiques.

Hicham Sabiry, secrétaire d’État chargé de l’Emploi, a ainsi exprimé sa réserve lors d’une émission sur Al Aoula. Selon lui, cette aide cible un groupe restreint plutôt que l’ensemble des Marocains. « Notre position est claire : chaque décision doit donner la priorité au citoyen et à son pouvoir d’achat, et non à un secteur particulier », a-t-il déclaré. « Est-ce qu’on doit penser uniquement à l’acteur sectoriel ou au citoyen ? »

En évoquant la hausse des prix des carburants entrée en vigueur le 16 mars, H. Sabiry a reconnu son impact sur les foyers marocains. Il a insisté sur la nécessité d’une répartition équitable des mesures d’accompagnement. « L’effort consenti par l’État ne doit pas profiter à une catégorie économique particulière », a-t-il souligné, appelant à la justice sociale.

Cette position s’inscrit dans la continuité des critiques du PAM sur les aides sectorielles. Le 12 mars, le parti avait demandé, via un communiqué, l’annulation des exonérations douanières et fiscales visant à réduire le prix de la viande, jugées inefficaces. Il avait également exhorté le gouvernement à lutter contre les spéculateurs et professionnels corrompus qui exploitent leurs réseaux pour tirer profit de la crise.

À l’approche des épreuves électorales prévues le 23 septembre, les positions politiques se précisent. Dans un contexte marqué par le retrait annoncé d’Aziz Akhannouch, le PAM, comme le Parti de l’Istiqlal, cherche à s’imposer comme un acteur majeur sur l’échiquier politique national.