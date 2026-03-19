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Présides occupés : L’armée espagnole se mobilise

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Présides occupés : L’armée espagnole se mobilise

La mobilisation d’El Ejercito espagnol à travers les Plateformes Opérationnelles de Dissuasion, visent à renforcer la présence militaire sur le terrain, améliorer la connaissance opérationnelle de l’environnement et garantir une capacité de réaction rapide face à d’éventuelles menaces.

Parallèlement, le Maroc accélère sa modernisation militaire, investissant massivement dans des équipements de pointe. Cette montée en puissance renforce ses capacités terrestres et son potentiel de dissuasion, redessinant progressivement les équilibres stratégiques dans la région et incitant les acteurs voisins à ajuster leurs stratégies.

Dans ce contexte, la présence militaire espagnole à Sebta va au-delà de la simple défense territoriale. Madrid cherche ainsi à anticiper d’éventuelles tensions et à maintenir un niveau de réaction rapide dans cette zone sensible. Exercices réguliers, coordination interarmées et déploiements ciblés témoignent d’une volonté de maintenir un haut niveau de préparation opérationnelle.

Ainsi, le Préside occupé demeure un point névralgique où convergent enjeux sécuritaires, stratégies de dissuasion et recompositions géopolitiques à l’échelle régionale.

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