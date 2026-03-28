Un collectif d’anciens militaires américains engagés dans le mouvement pacifiste critique ouvertement la conduite de la guerre menée par Donald Trump aux côtés d’Israël contre l’Iran. Selon eux, les intérêts israéliens influencent fortement les décisions du Pentagone, au détriment de la sécurité des soldats américains. Officiellement, 13 militaires ont été tués depuis le début du conflit fin février, mais ces vétérans évoquent un bilan plus lourd, pointant la saturation des hôpitaux militaires américains en Europe.

Les critiques portent aussi sur la gestion politique et symbolique du conflit. Des polémiques ont émergé après la médiatisation des cérémonies de rapatriement des soldats tués, tandis que l’administration américaine est accusée de minimiser l’ampleur des pertes. Parallèlement, certains anciens responsables militaires affirment que les États-Unis auraient élargi leurs cibles en Iran sur la base de renseignements fournis par Israël. L’attaque controversée d’une école à Minab, qui a fait de nombreuses victimes civiles, cristallise ces accusations, bien que Washington assure ne pas viser de civils. Au-delà des opérations militaires, ces voix critiques dénoncent une dépendance structurelle de la politique américaine à l’égard d’Israël.

Des figures comme Ray McGovern ou Joe Kent estiment que les États-Unis servent des intérêts stratégiques qui ne correspondent pas directement à leurs propres priorités sécuritaires. Ils pointent également l’influence de groupes de pression comme l’AIPAC dans le système politique américain. Si certains analystes reconnaissent une convergence d’intérêts entre les deux pays, le débat souligne une fracture croissante au sein même des cercles militaires et politiques américains sur la légitimité et les objectifs de cette guerre.