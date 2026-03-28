L’opinion européenne pour la paix en Palestine et en Iran : Grandes manifestations dans les capitales européennes

« Plus d’un demi-million de personnes » ont défilé ensemble pour la Palestine et contre l’extrême droite à Londres, a indiqué la Palestine Solidarity Campaign sur le réseau social américain X. Rejoints par des groupes tels que la Campaign for Nuclear Disarmament et la Stop the War Coalition, les manifestants ont également condamné les frappes israéliennes au Liban ainsi que la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

Les manifestants portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Liberté pour la Palestine », « Arrêtez de bombarder l’Iran » et « Arrêtez d’armer Israël», tout en dénonçant l’islamophobie.

Par ailleurs, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs régions de France à l’appel d’environ 90 organisations. « Dans chaque région de France, nous manifestons pour : l’autodétermination du peuple palestinien et le droit au retour des réfugiés palestiniens ; la fin de l’occupation, de la colonisation et de l’apartheid ; des sanctions contre Israël ; un cessez-le-feu permanent ; et la fin du génocide », a écrit l’Association France Palestine Solidarité sur X. Le groupe a indiqué que des milliers de personnes se sont rassemblées à Paris, tandis que près de mille personnes ont également manifesté à Angers, dans l’ouest de la France.

Dans la capitale suédoise Stockholm, un groupe de manifestants s’est également rassemblé, appelant à une Palestine libre et à la fin du génocide israélien. À Vienne, la Platform Palestine Solidarity Austria a appelé à une manifestation « pour mettre fin à l’agression sioniste et américaine » dans le contexte des attaques américano-israéliennes contre l’Iran.

Quelques centaines de personnes se sont également rassemblées à La Haye, aux Pays-Bas, pour protester contre la guerre en Iran. Organisée par le New Peace Movement, la manifestation a appelé le gouvernement néerlandais à contribuer à la désescalade et à faire pression sur Israël et les États-Unis pour qu’ils cessent immédiatement leurs attaques, selon NL Times.