Le chef de la diplomatie turque attendu à Islamabad : H. Fidan craint l’extension de la guerre…

Le chef de la diplomatie turque a expliqué « qu’Israël, par ses contacts et ses propositions constants, tente d’instrumentaliser les Kurdes et de les entraîner dans ce conflit », soulignant que « la Turquie ne permettra pas que la question kurde soit utilisée comme un instrument dans ce jeu ».

De son côté, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a averti que « la poursuite des affrontements augmentera le coût du conflit », insistant sur le fait que « la distance géographique n’aura plus d’incidence à ce stade ».

Auparavant, H. Fidan a fait remarquer que « les circonstances actuelles ne sont pas propices à la diplomatie », ajoutant que les Iraniens « se sentent trahis car ils ont été attaqués pour la deuxième fois alors qu’ils négociaient activement avec les États-Unis au sujet de leur programme nucléaire ».

Le ministre turc est attendu au Pakistan dimanche afin de participer à une série de réunions consacrées à l’examen des évolutions régionales. Selon un communiqué du ministère turc des Affaires étrangères, M. Fidan effectuera une visite à Islamabad, la capitale, où il prendra part à deux jours de discussions axées sur les questions régionales.

Cette visite intervient alors que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran entre dans son premier mois. Dans ce contexte, les deux pays se sont activement engagés dans les efforts visant à mettre fin au conflit, et sont également évoqués comme possibles lieux d’accueil de pourparlers directs entre l’Iran et les États-Unis en vue d’un règlement pacifique.