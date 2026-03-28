Des missiles yéménites visent Israël : Extension du domaine de la guerre

Les sources israéliennes ont précisé que les sirènes d’alerte ont retenti à Eilat ainsi que dans les régions de l’Arava et du Néguev à la suite de ces tirs. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yehya Saree, avait affirmé que « conformément à ce qui a été stipulé dans le précédent communiqué des forces armées yéménites concernant l’intervention militaire directe en soutien à la République islamique d’Iran et aux fronts de la Résistance au Liban, en Irak et en Palestine, et au regard de la poursuite de l’escalade militaire, du ciblage des infrastructures et de la perpétration de crimes et de massacres contre nos frères au Liban, en Iran, en Irak et en Palestine :

Les forces armées yéménites, avec l’aide de Dieu et en s’en remettant à Lui, ont exécuté leur première opération militaire au moyen d’une salve de missiles balistiques, ciblant des objectifs militaires sensibles de l’ennemi israélien dans le sud de la Palestine occupée.

Cette opération est intervenue avec les opérations héroïques menées par les frères moudjahidines en Iran et le Hezbollah au Liban. L’opération a atteint ses objectifs avec succès, par la grâce de Dieu.

Nos opérations se poursuivront, avec l’aide de Dieu, jusqu’à ce que les objectifs annoncés soient atteints, conformément au précédent communiqué des forces armées, et jusqu’à l’arrêt de l’agression sur l’ensemble des fronts de la Résistance ».

Rappelons que les forces armées yéménites avaient averti, dans leur communiqué de vendredi, que « leurs mains sont sur la gâchette pour une intervention militaire directe » au cas où « d’autres alliances se joindraient aux États-Unis et à Israël contre la République islamique d’Iran et l’axe du Jihad et de la Résistance ».

Et d’ajouter que le Yémen ne permettra pas « l’utilisation de la mer Rouge pour mener des opérations hostiles contre l’Iran ou tout autre pays musulman », et interviendra en cas de « poursuite de l’escalade contre la République islamique et l’axe de la Résistance, selon les impératifs du théâtre des opérations militaires ».

Précédemment, le leader du mouvement Ansarullah, Sayed Abdel-Malek al-Houthi, avait affirmé jeudi que « tout développement dans la région nécessitant une position militaire sera accueilli par une initiative totale du Yémen, comme lors des cycles précédents. Il a souligné que la position est claire contre les États-Unis et Israël, sans aucune intention agressive envers un quelconque pays musulman ».