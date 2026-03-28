Armement : L’Inde passe commande à la Russie pour 25 milliards de dollars

Présidé par le ministre de la Défense Rajnath Singh, le DAC a donné son feu vert à ces acquisitions destinées aux trois armées et à la Garde côtière, dans le cadre de la modernisation accélérée des forces indiennes et du réapprovisionnement après les tensions avec le Pakistan en 2025.

Le paquet comprend notamment des systèmes supplémentaires de missiles sol-air longue portée S-400 de fabrication russe, des avions de transport moyen, des aéronefs de frappe télécommandés ainsi que des munitions antichar, des systèmes d’artillerie et des mises à niveau pour les Sukhoi-30.

Au moins cinq régiments supplémentaires de S-400 seraient concernés, pour un montant estimé à 6,1 milliards de dollars.

Le médias Bloomberg indique explicitement que ce nouveau contrat avec la Russie pourrait potentiellement agacer les États-Unis.

Les autorités américaines ont historiquement exprimé des réserves sur les achats indiens de S-400 en raison de la loi CAATSA, qui prévoit des sanctions contre les pays importants des équipements militaires russes majeurs.

Aucune réaction officielle immédiate n’a été publiée par le Département d’État ou la Maison Blanche.

Du côté européen, aucune déclaration n’a été relevée à ce stade sur ce contrat précis, même si l’Union Européenne exprime régulièrement une certaine gêne face à la persistance des liens militaires indo-russes.

L’Inde reste le deuxième plus grand importateur d’armes au monde et continue de diversifier ses fournisseurs, notamment avec les États-Unis, la France et Israël, tout en maintenant la Russie comme partenaire historique pour certains systèmes stratégiques.