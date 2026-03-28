Sahara marocain : Le Costa Rica appuie la démarche marocaine

Cette position a été exprimée par A.A. Tinoco dans la déclaration conjointe, signée à Rabat, à l’issue des entretiens avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, indique la diplomatie marocaine. Le Costa Rica s’est par ailleurs félicité de l’adoption de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité des Nations unies, en octobre 2025. À ce titre, San José reconnaît « l’importance que le Royaume du Maroc accorde à la question du Sahara » et affirme suivre « de près la dynamique positive actuelle sur ce dossier sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ».

Par la même occasion, les deux chefs de la diplomatie ont réitéré leur « appui à l’Envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara », ainsi qu’aux « efforts qu’il déploie en vue de faire avancer le processus politique vers une issue définitive à ce différend régional ».

Après son élection en 2022, Rodrigo Chaves Robles, président du Costa Rica, a déjà exprimé l’ambition de son pays de renforcer ses relations avec le Maroc. Ayant reçu le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, le chef d’Etat nouvellement élu à ce moment-là a mis l’accent surtout sur l’économie. Avec la position exprimée par San José sur le Sahara, cette dynamique pourrait s’étendre au domaine politique.