Les missiles de précision actionnés par le Hezbollah : Israël essuie l’échec de ses campagnes en Syrie

En début de semaine, le Hezbollah a revendiqué huit frappes sur Israël dans la nuit du 28 au 29 janvier. Il a également affirmé que ses combattants avaient ciblé dans la matinée du 29 janvier « un rassemblement de soldats israéliens aux alentours de la caserne de Zariit », précise le site de la milice Al-Manar, mais également « la caserne de Matat » et « la localité israélienne de Metula ».

Tout au long de la matinée, le langage de la canonnière a prévalu. Le Hezbollah a frappé de nombreux postes de l’armée israélienne et Tsahal a répliqué en ciblant des localités du Sud-Liban, notamment Ramiyé et Beit Lif, ainsi que «la périphérie de Yaroun et de Aïta el-Chaab. Le ciblage du village libanais de Marwahine a fait trois victimes dans les rangs du parti chiite. Le Hezbollah a annoncé dans la soirée du 28 janvier la mort de Sadek Mohammad Hachem, Ali Jammal Chokr et Hussein Hassan Hallaoui. Selon le décompte réalisé par L’Orient-Le Jour, au moins 174 membres du Hezbollah sont tombés en martyrs, au Liban et en Syrie, depuis le 8 octobre dernier.

Le quotidien libanais avait fait un récapitulatif des heurts de la soirée et de la nuit au sud du Liban et dans le nord d’Israël : le Hezbollah affirme avoir tiré des missiles Falaq 1 sur un déploiement de soldats israéliens près de la caserne de Ramim, des tirs d’artillerie israéliens ont visé les abords de Wadi Maabour près de Wadi Hojeir, et Wadi Slouki dans la périphérie de Houla, ainsi que les rives de la rivière Khardali, au nord du village de Deir Mimas. Plus tard dans la nuit, l’artillerie israélienne a bombardé les abords de Labbouné et a tiré des fusées éclairantes au-dessus de la zone. Israël a également tiré à la mitrailleuse lourde sur le territoire libanais depuis les sites israéliens de Hadab Yarine et Birket Riché.

Les tensions entre le parti chiite et l’armée israélienne dépassent le cadre de la frontière israélo-libanaise. Lundi 29 janvier, l’aviation israélienne à largué des missiles sur la province de Damas, tuant plusieurs personnes. Selon l’agence syrienne Sana, un certain nombre de civils sont « tombés en martyre aujourd’hui, et d’autres ont été blessés, dans une agression israélienne qui a pris pour cible aujourd’hui certaines positions dans le sud de Damas ». Citant une source militaire, le média précise que l’attaque a été menée depuis « le Golan syrien occupé ». Une information qui a été confirmée par l’OSDH. Cette source controversée basée à Londres a indiqué que ces frappes israéliennes en Syrie ont tué sept personnes « à proximité de la zone d’Al-Sayyadah Zainab » qui est « considérée comme l’un des quartiers généraux de la milice libanaise du Hezbollah et des Gardiens de la révolution iraniens ».

Selon des informations divulguées par la chaîne libanaise LBCI et rapportées par plusieurs médias arabes dimanche, « un pays arabe » aurait prévenu le Hezbollah que l’entité sioniste était sur le point de lancer une opération terrestre d’envergure au Liban, et ce, en raison de l’échec des négociations politiques pour arriver à un accord.

Damas résiste

Les analystes israéliens ont fait le constat amer que les frappes israéliennes en Syrie n’ont pas affecté l’acheminement en armes vers le Hezbollah qui utilise de plus en plus de nouveaux projectiles de précision dans ses opérations contre les positions israéliennes à la frontière entre le Liban et la Palestine occupée, depuis le déclenchement de la guerre israélienne contre la bande de Gaza, le 7 octobre dernier, en riposte à l’opération de grande envergure menée par le Hamas contre des positions et des colonies israéliennes dans l’enveloppe de Gaza.

Depuis l’éclatement de la guerre en Syrie en 2011, l’entité sioniste a mené des centaines de frappes et de raids aériens contre des présumés dépôts ou convois d’armements, voire même contre les aéroports de Damas et d’Alep sous prétexte d’empêcher l’arrivée des armes de précision iraniennes au Hezbollah au Liban.

A cet égard, Itay Blumenthal, correspondant des affaires militaires de la chaîne israélienne Kan, a déclaré que « la théorie de sécurité sur laquelle Israël travaillait consiste à bombarder chaque boîte qui descend d’un avion ou chaque convoi de camions qui se déplace d’ici à là-bas… Tout cela est bien, et en partie c’est vrai, mais au final, on voit que cette arme continue d’arriver ».

Jeudi, la Résistance islamique au Liban a diffusé une vidéo d’un missile de précision équipé d’une caméra visant un dôme d’espionnage israélien dans le site de Jal al-Alam. Le lendemain, il a visé à l’aide d’un missile baptisé Falaq 1 , utilisé pour la première fois, la caserne Maale Golan dans le Golan syrien occupé. Depuis, il a multiplié ses frappes à l’aide de ce missile de 10 km de portée, de fabrication iranienne.

«Le missile Falaq 1, produit par l’industrie militaire iranienne, est un missile doté d’une ogive de 50 kg, dépassant la vitesse du son. Il est lancé depuis une plate-forme à plusieurs canons, avec une portée pouvant atteindre les 10 km», décrit le correspondant de Kan.

Rappelant que dans les premiers jours des combats, le Hezbollah a tiré principalement des roquettes et des missiles antichars, il remarque que « les choses ont récemment évolué avec l’introduction des moyens de combat précis dans la bataille ». Evoquant « le missile anti-blindé précis lancé, dimanche, contre un dôme de renseignement de l’armée israélienne dans la base navale de Ras Naqoura », et « un nouveau missile de précision tiré contre une infrastructure de collecte de renseignements sur un site de l’armée israélienne près de Chlomi ». Et de s’interroger à la lumière de ces évolutions, sur « l’efficacité des efforts israéliens visant à cibler les couloirs de contrebande d’armes destinées au Hezbollah par l’Iran ».

En outre, des responsables israéliens ont parlé de l’impact de l’utilisation de ces armes et de la promotion médiatique qui l’accompagne, concluant que « le Hezbollah a élevé le niveau de guerre psychologique contre l’entité sioniste, au moment où la bataille reste ouverte à la frontière nord de la Palestine occupée ».

« Le Hezbollah a réussi à vider les colonies du nord de la Palestine occupée et à les occuper sans introduire aucune force », déplorent certains médias, rapportant que « le commandant de la région nord de l’armée israélienne a reçu des instructions de ne pas escalader la situation ». Les médias israéliens constatent aussi que le Hezbollah excelle dans l’utilisation et l’annonce graduelle de ses roquettes et armements usités à la frontière nord.