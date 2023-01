Le parlement européen déclare le CGRI terroriste : Les Iraniens menacent de faire de même pour les armées européennes

Ratifié jeudi, le projet de résolution a été préparé par certains responsables européens, notamment le ministre allemand des Affaires étrangères, au milieu des troubles en Iran. Ladite résolution devrait être réexaminée au sein du Conseil de l’Europe et une décision devrait être prise à son sujet.

Téhéran a averti qu’une telle décision aurait des « conséquences négatives », alors que les sujets de friction avec l’Union européenne (UE) se multiplient depuis plusieurs mois.

La prise de position des eurodéputés est « inappropriée » et basée sur « une approche émotionnelle », a dénoncé Hossein Amir-Abdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères, au cours d’un échange téléphonique avec Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne. Pour lui, l’UE « se tirerait une balle dans le pied » en plaçant le CGRI sur sa liste noire.

Ebrahim Raïssi, président iranien, a signalé de son côté que « cette décision a été prise en désespoir de cause et après leurs tentatives infructueuses dans la rue visant à porter atteinte au peuple iranien. Le CGRI est une force officielle, qui fait partie de l’organisation militaire du pays, et cette action est contraire aux lois internationales et à la Charte des Nations unies ».

Par ailleurs, en réponse à cette tentative de l’UE, les députés du Parlement iranien ont préparé mercredi soir un plan stipulant que les forces armées des États membres de l’Union européenne seront considérées comme des groupes terroristes par l’Iran. En vertu de ce plan en cinq points, les agences de renseignement iraniennes ont été chargées de fournir la liste des commandants des forces des États membres de l’Union européenne pour lancer des poursuites judiciaires à leur encontre.

Le ministère des Affaires étrangères est également tenu d’utiliser ses capacités juridiques et politiques pour le retrait des forces militaires des États membres de l’UE de la région. En outre, les députés iraniens ont souligné que ce geste de l’UE ne resterait pas sans réponse et que l’Union européenne en paierait un lourd tribut.