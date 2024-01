Le Hezbollah cible et touche la base Meron en Haute Galilée : Coup dur pour l’occupant sioniste…

La branche armée du Hezbollah a ciblé la base de contrôle aérien de Meron avec 62 missiles de différents types, provoquant des pertes confirmées. ‏Le ciblage de cette base stratégique par une salve de missiles s’inscrit dans le cadre de la première réponse au crime d’assassinat de Saleh Al-Arouri et de ses frères dans la banlieue sud de Beyrouth.

La résistance a déclaré que la base de contrôle aérien de Meron est située au sommet du mont Jarmaq, dans le nord de la Palestine occupée, et qu’il s’agit du plus haut sommet de la Palestine occupée.

Selon les médias de l’occupation, plusieurs Israéliens ont été transférés aux hôpitaux de Safad après les tirs qui ont secoué la région nord.

La base de Meron est considérée comme le seul centre de gestion, de surveillance et de contrôle aérien, au nord de l’entité usurpatrice. Elle fait partie de l’une des deux bases dans l’ensemble de l’entité usurpatrice : Meron au nord et Mitzpe Ramon au sud.

La base Meron est chargée d’organiser, de coordonner et de gérer toutes les opérations aériennes vers la Syrie, le Liban, la Turquie, Chypre et la partie nord du bassin oriental de la mer Méditerranée.

Cette base constitue également un centre majeur d’opérations de brouillage électronique dans les directions susmentionnées, et un grand nombre d’officiers et de soldats sionistes d’élite y opèrent. Après l’attaque contre cette cible de choix, l’artillerie et l’aviation israéliennes ont mené une série de frappes contre les abords d’une dizaine de localités frontalières libanaise.

Le Hezbollah a en outre mené, le même jour, d’autres opérations, en soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza et à sa vaillante et honorable résistance. Ainsi, le site de Metula a été ciblé par des armes appropriées, le touchant directement, outre un attroupement des soldats d’infanterie de l’armée d’occupation à proximité de la caserne Hounin. ‏ Des médias israéliens ont indiqué qu’un missile antichar a été lancé depuis le Liban vers la colonie de Margaliot. Ils avaient aussi signalé que les sirènes avaient retenti dans plusieurs colonies à l’ouest de la Galilée. La chaîne israélienne 13 avait indiqué que des sirènes ont retenti dans 94 colonies en Galilée et dans le Golan. Des sirènes ont retenti à Abirim, Fasuta, Al-Kush, Netawa, Efen Menachem, Zarit, Chomera, Chtoula, Sa’sa et Avivim en Galilée par crainte d’infiltrations de drones depuis le Liban. Or il ne s’agissait pas de drones plus qu’il n’était question de la salve de missiles ayant directement touché la base de Meron.

La Résistance islamique a plutôt fait le bilan de ses opérations menées vendredi 5 janvier. Dans le secteur Ouest, des obus d’artillerie ont été tirés sur le site de Birkat Risha. Le même site a subi plus tard une salve de missiles Burkan, dévastateurs. Entre-temps, une position des soldats ennemis israéliens à proximité du site d’Al-Dhahira a été visée par des missiles Burkan.