Le front libano-palestinien toujours actif : Raids aériens mortels sur le sud-Liban

Le Hezbollah a revendiqué le tir contre la colonie de Metula « contre un attroupement de militaires » en « riposte aux agressions israéliennes contre les villages du sud et des maisons civils , dont celle d’al-Khiyam ». les médias israéliens ont parlé d’une roquette qui s’est abattue sur la colonie de Metula. En outre, un attroupement des soldats a été ciblé dans les alentours du site Al-Marj, entrainant des pertes confirmées, au même titre que le site de Ruwaisat Al-Alam dans les fermes libanaises occupées de Chebaa. Une position militaire dans la colonie de Chomera a été traitée également avec les armes appropriées.

Des chasseurs-bombardiers israéliens ont violé le mur du son dans les régions de Tyr et de Nabatieh au sud du Liban, a rapporté le correspondant d’Al-Manar, télévision libanaise. Auparavant, ajoute la même source « une femme et une fillette sont tombées en martyres et plusieurs habitants blessés » dans un raid israélien contre la localité de Majdal Zoun, au sud-Liban.

Hassan Ezzeddine, député du Hezbollah, a prononcé un discours lors de la célébration de la cérémonie d’hommage au martyr sur la voie d’al-Qods Mostafa Khodor Qassir, dans la localité de Deir Qanoune al-Naher, au sud du Liban, dans lequel il a rappelé la poursuite de « la confrontation contre cet ennemi et nous allons utiliser tous les moyens qui conviennent au terrain dans le contexte de l’affrontement qui s’étend de Naqoura jusqu’aux hameaux de Chebaa. » Il a mis en garde l’entité sioniste que la résistance était « prête, avec toutes les capacités et les compétences qu’elle possède, pour l’heure zéro. Nous affronterons l’ennemi avec force et détermination, pour défendre notre patrie, notre peuple, notre souveraineté et de notre indépendance. »

Dr Ali Fayyad, autre député membre du bloc de la Loyauté à la Résistance, a déclaré lors d’une cérémonie d’hommage au martyr sur la voie d’al-Qods, Khaled Mohammad al-Tamer, dans la ville méridionale de Khirbet Salam, au sud du Liban, que « l’ennemi israélien porte la responsabilité de l’escalade et de l’expansion en ciblant les civils », alors que la résistance s’attaque, elle, à « des cibles et sites militaires .» A charge pour l’ennemi de concevoir qu’il ne s’agit pas là d’une faiblesse, la résistance pouvant à tout moment lui porter des coups encore plus douloureux.

Hassan Fadlallah, député a déclaré, lors de la célébration de la commémoration du martyr sur la voie d’al-Qods Mohamad Ali Darwiche, dans le village Mahalleht al-Hoche au sud du Liban, que « l’ennemi israélien dépasse les bornes parfois dans ses raids, dont le plus récent a eu lieu à Ghaziyeh, et qui n’a rien à voir avec ses affirmations selon lesquelles ce raid est une réaction au tir de drone sur la région de Tabarayya (Tibériade). Ce qui s’est passé fait partie de l’agression contre notre pays et la résistance traite chaque attaque de manière appropriée. Il (l’ennemi) sait qu’elle l’affronte et lui riposte et lorsqu’il affecte les civils, ses colonies ne seront pas sûres. Nous avons des équations fixes que nous allons établir à partir de maintenant et à l’avenir, afin que le sud reste protégé. »

« La résistance le dit ouvertement : l’ennemi israélien ne pourra imposer ses conditions au Liban, ni à son sud, ni à notre résistance, ni à notre Etat, car il est en position du vaincu, et notre pays est en position de force », a-t-il encore ajouté.