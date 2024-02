L’armée israélienne cible deux secouristes à Blida : Des drones du Hezbollah lancés sur le QG de Kiryat Chmona

Au 140e jour de la guerre à Gaza, les affrontement à la frontière libano-israélienne continuent. Trois membres de la milice chiite ont été tué dans la nuit du 22 février, dont deux secouristes. En réponse aux frappes israéliennes, la milice chiite a annoncé avoir ciblé avec « deux drones » le siège du Conseil régional de Kiryat Chmona, face à la localité libanaise de Houla, dans le caza de Marjeyoun, rapporte le média du parti Al-Manar. Dans la nuit du 22 au 23 février, la résistance a également revendiqué l’envoi d’une salve de roquettes sur les hauteurs du Golan occupé.

Ces opérations interviennent quelques heures après des frappes israéliennes sur la localité de Blida, dans la soirée du 22 février, à quelques kilomètres de la frontière. Le raid de Tsahal a tué un combattant, Muhammad Hassan Tarraf, mais également deux secouristes du parti, Mohammad Yaacoub Ismaïl et Hussein Mohammad Khalil, précise Al-Manar. Toujours selon cette même source, un communiqué du parti libanais a martelé que c’était « la deuxième fois depuis le 8 octobre » qu’un centre des secouristes du Hezbollah était frappé délibérément par Israël, « en violation des conventions internationales », tout en précisant que plusieurs ambulances avaient été détruites.

Face aux opérations du Hezbollah, le ton monte en Israël. « Nous ne patienterons plus très longtemps avant d’avoir une solution diplomatique dans le nord », à la frontière avec le Liban, a déclaré le 23 février sur X Israël Katz, ministre israélien des Affaires étrangères. Et d’ajouter : sans « changement, nous n’hésiterons pas à agir ».

Ces derniers jours, les combats se sont intensifiés entre les deux ennemis frontaliers. La profondeur des frappes israéliennes au Liban a augmenté, frappant l’intérieur du pays et touchant même la principale ville du sud du pays, Saïda, à moins de 40 kilomètres de la capitale libanaise. L’armée israélienne avait affirmé avoir ciblé le 19 février des « dépôts d’armes du Hezbollah ». Selon des informations rapportées par le média libanais L’Orient-Le Jour, les frappes israéliennes ont notamment touché « des entrepôts contenant des barils de pétrole », « des réservoirs de mazout utilisés pour alimenter des générateurs électriques, ainsi que «de la ferraille et des pneus ». Les raids de Tsahal ont également fait 14 blessés, toujours selon la même source.

La veille jeudi, le Hezbollah avait visé, le soir, les casernes israéliennes Yaav et Kila avec des dizaines de roquettes Katyusha, le site Barkat Risha avec deux missiles Burkan et un rassemblement de soldats ennemis à proximité du site de Hanita, soulignant que ces tirs ont réussi à causer des dommages directs.

La résistance a affirmé, dans ses communiqués, que ses opérations s’inscrivent dans le cadre du soutien à Gaza et en réponse aux attaques contre des villages et des maisons civiles, dont la plus récente s’est produite dans la région de Kafr Rumman, dans la caza de Nabatieh.

Jeudi après-midi, un raid israélien a visé un appartement résidentiel dans le quartier de Kafr Rumman, caza de Nabatieh, faisant des victimes.

La résistance a ciblé aussi le quartier général de la 769e Brigade de l’Est dans la caserne de Kiryat Shmona et 3 bâtiments où sont stationnés les soldats d’occupation dans les colonies de Kfar Yuval et d’Al-Manara, en plus des sites de Ruwaisat Al-Alam et Al-Samaqa et dans les hameaux libanais occupées de Chebaa et contre le matériel d’espionnage du site de Birkat Risha.