J. Biden à Kiev : Une visite réalisée avec l’aval de Moscou

Près d’un an après le début de l’opération russe, le message du président américain est simple: « Kiev tient, l’Ukraine tient, la démocratie tient. Les États-Unis et le monde se tiennent aux côtés de l’Ukraine », aussi longtemps qu’il le faudra. Et pour joindre le geste à la parole, J. Biden a annoncé une tranche d’aide militaire supplémentaire pour un demi-milliard de dollars. Il s’agit principalement d’artillerie, et des munitions qui vont avec.

Message à l’Ukraine, donc, mais aussi à la Fédération de Russie. Des sanctions supplémentaires contre des entités qui alimentent la machine de guerre russe seront annoncées dans les prochains jours.

Par ailleurs, Moscou a été prévenu quelques heures en amont de cette visite décidée vendredi soir. Elle intervient à quelques heures d’un discours de Vladimir Poutine pour marquer le premier anniversaire de ce que les Russes appellent l’« opération militaire spéciale ».

J. Biden n’est resté que quelques heures à Kiev, ne changeant pas son programme lorsque les sirènes d’alerte antiaérienne ont retenti. Arrivé dans la matinée, il est reparti l’après-midi. Une visite éclair, donc, « sans précédent à notre époque» pour un président américain, juge son conseiller à la sécurité.

Le message est aussi pour les Américains, dont le soutien à l’Ukraine commence à faiblir dans l’opinion selon certaines enquêtes. Pour leur montrer à quoi tout cela sert. En dépit de tout ce battage, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le mémorial de Lincoln à Washington DC, dimanche, pour appeler à la paix contre la « machine de guerre » américaine engagée dans un conflit à l’étranger. Les manifestants ont été vus en train de scander « Arrêtez la guerre » en tenant des bannières pacifistes, telles que « La guerre n’est pas la réponse » et « Arrêtez la guerre en Ukraine ». Pour les protestataires, Washington pourrait pour mettre fin au conflit en Ukraine, notamment en réduisant les milliards de dollars d’aide militaire, ainsi qu’éviter le risque potentiel d’escalade nucléaire.