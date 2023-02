A. Blinken en Turquie : Ankara refuse de se joindre aux trains de sanctions contre Moscou

« La Turquie ne se joint pas aux sanctions [contre la Russie]. Elle ne se joint pas aux sanctions unilatérales. Nous suivons les décisions prises par l’ONU » , a précisé le 20 février Mevlut Cavusoglu, ministre turc des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse avec Anthony Blinken à Ankara. Il a tout de même ajouté que son pays ne permettrait pas le contournement des sanctions américaines et européennes par le biais de la Turquie : « nous avons été clairs à ce sujet dès le début et nous ne permettrons pas que cela [le contournement des sanctions] soit fait ».

« Nous recevons régulièrement des informations de l’UE. Nous prenons tout cela en compte et l’examinons lors des réunions du Conseil des ministres », a de surcroît précisé M. Cavusoglu. Le chef de la diplomatie américaine a achevé lundi sa visite de deux jours en Turquie. Il a affiché le soutien des Etats-Unis après le séisme dévastateur et s’est voulu rassurant sur l’état des relations bilatérales, parfois tendues. Les Etats-Unis reconnaissent à la Turquie un rôle constructif : depuis le début du conflit en Ukraine le 24 février 2022, Ankara – qui maintient de bonnes relations à la fois avec Kiev et Moscou – a offert sa médiation pour y mettre fin.

Depuis le mois de mars 2022, la Turquie refuse de participer aux sanctions contre la Russie. « N’oublions pas que nous ne pouvons pas écarter nos relations avec la Russie » avait alors déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan.