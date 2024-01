Israël assure avoir bouclé Khan Younès, à Gaza : Les massacres se suivent contre les Palestiniens

L’occupation israélienne a perpétré 24 massacres contre les familles durant les dernières 24h, entrainant le martyre de 210 personnes et la blessure de 386 autres, selon la Santé à Gaza. Tôt mercredi, des témoins ont rapporté des tirs d’hélicoptères militaires israéliens autour de Khan Younès, principale ville du sud de la bande de Gaza totalement encerclée, assure Israël.

L’ONU a fait état d’une « intensification » des violences à Khan Younès et d’un nouvel ordre d’évacuation relayé par l’armée israélienne touchant des secteurs de cette agglomération où vivent actuellement « 88 000 résidents et environ 425 000 personnes déplacées » par la guerre qui y avaient trouvé refuge. Alors que le personnel de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) déplore une situation « catastrophique et indescriptible » dans les hôpitaux de cette ville, a indiqué mercredi l’organisation.

Dans un nouveau message publié sur X, Thomas White, le directeur de l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza, donne de nouvelles informations sur le centre de formation de l’ONU, devenu un refuge pour 800 personnes déplacées, visé par des tirs de chars israéliens : « Neuf sont morts et 75 sont blessés. Les équipes de l’Unrwa et de l’OMS tentent de rejoindre le centre, mais l’itinéraire convenu avec l’armée israélienne est bloqué », indique T. White. Il a indiqué aussi qu’« un bâtiment de l’Unrwa abritant des dizaines de milliers de personnes déplacées à Khan Younès a pris feu après avoir été touché », ajoutant qu’il pourrait y avoir des « victimes en masse ». « L’accès sécurisé vers ou depuis le centre a été refusé pendant deux jours, les gens sont piégés », affirme-t-il. Dans un tweet, le Croissant rouge palestinien partage la situation à l’intérieur de l’hôpital al-Amal, après l’admission de plusieurs blessés par des frappes, à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, ville encerclée par l’armée israélienne. À Khan Younès, parmi les secteurs à évacuer figurent notamment trois hôpitaux, dont celui de Nasser, encerclé par des dizaines de chars « de tous les côtés » sauf un « couloir » pour que les gens puissent partir, selon le bureau des médias du Hamas. Au moins 5 martyrs et des dizaines de blessés sont arrivés à l’hôpital Abou Youssef al-Najjar après un raid israélien contre une mosquée à Rafah. Il s’ajoutent aux 11 martyrs et des dizaines de blessés dans un raid israélien contre l’école de l’Industrie à l’ouest de Khan Younes. Sur X, un porte-parole des forces de défense israéliennes a demandé aux habitants « des quartiers d’Al-Nasr, d’Al-Amal, du centre-ville et du camp » à évacuer « dans la zone humanitaire à Al-Mawasi via la rue Al-Bahr ».

Le bureau des médias du Hamas a parlé de « violentes frappes à proximité » de l’hôpital Nasser, et le ministère de la Santé a mis en garde contre des « répercussions désastreuses » si les forces israéliennes menaient un raid contre cet établissement, le plus grand du sud du territoire. « Des milliers de déplacés dans les hôpitaux Nasser et Al-Amal ont été contraints de partir pendant la nuit et ce matin pour Rafah », a dit le bureau du Hamas.

« L’occupation israélienne encercle les équipes du Croissant-Rouge palestinien à l’intérieur du siège du PRCS et de l’hôpital Al-Amal à Khan Younès, imposant des restrictions de mouvement autour du bâtiment et de l’hôpital », indiquait de son côté sur X le Croissant-Rouge palestinien.

Selon le ministère de la, les hôpitaux ont reçu 125 corps de personnes tuées durant la nuit, le gouvernement du Hamas parlant lui de « plus de 200 morts » à Gaza. Tôt mercredi, des témoins ont rapporté des tirs d’hélicoptères militaires israéliens autour de Khan Younès où se cachent des responsables du Hamas, selon Israël.

L’ONU avait fait état mardi d’un ordre d’évacuation diffusé par l’armée israélienne touchant plusieurs secteurs de Khan Younès. Mercredi, le Hamas a accusé Israël de vouloir déplacer de force « des dizaines de milliers de personnes » de Khan Younès à Rafah, à la frontière avec l’Égypte. Mais Rafah n’est pas épargné par les bombardements.

Lors d’une conférence de presse, Ilana Stein, porte-parole du gouvernement israélien, a écarté la possibilité d’un cessez-le-feu à Gaza, malgré les rumeurs de progrès des discussions en vue d’une trêve dans les combats entre Israël et le Hamas et d’un accord pour libérer les otages. « Israël n’abandonnera pas sa volonté de détruire le Hamas, de ramener tous les otages, et il n’y aura pas de menace sécuritaire sur Israël depuis Gaza. Il n’y aura pas de cessez-le-feu. Par le passé, il y a eu des pauses humanitaires. Ces accords ont été transgressés par le Hamas », a-t-elle assuré, comme le rapporte l’agence de presse Reuters.