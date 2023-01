Industrie du cinéma : Une série qui rend hommage, à sa manière, à Casablanca

Selon le communiqué, il s’agit d’une « aventure qui se déroule dans les rues de Casablanca » et qui permet de « revisiter les lieux emblématiques de la mégalopole tels que la « Place Nevada », « Le Phare Al Ank », « l’hôtel Excelsior », les ruelles et les terrasses, mais aussi dans les lieux contemporains de la ville sans oublier son littoral et ses pittoresques « mqilates » ».

Pour les producteurs, les « spectateurs auront de l’empathie pour les personnages et dans laquelle il y a des « bad guys » et de la rédemption ». « Nos trois jeunes héros, Nassim, Badr et Hamza vont être confrontés aux démons de la ville et seule, leur nouvelle amitié les aidera à surmonter ces nouveaux dangers », précise-t-on.

Le casting est composé de jeunes talents et de révélations avec Salma Kamal, Amr Assil, Akram Souhail, accompagnés et soutenus par nos comédiens confirmés tels Rabii Skalli, Ouidad Elma, Meryem Zaimi, Anas Basboussi, Kaoutar Boudarraja, Raouia, Reda Alaoui, Mourad Hmimmou, Malik Akhmis, Faty Jamali, Abdeslam Bouhcini, Nabil Atif, Driss Diouri Ayad et Abdelilah Basboussi, entre autres, conclut-on.