Finances publiques : Un déficit budgétaire de 32,4 Mrds DH à fin septembre 2023

Cette évolution recouvre une augmentation des dépenses globales (+23,2 Mrds DH) plus importante que celle des recettes (+2 Mrds DH), fait savoir le ministère qui vient de publier la SCRT d’août 2023. Dans le détail, les recettes ont enregistré, sur une base nette des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, un taux de réalisation de 74,7% par rapport aux prévisions de la loi de finances. Comparativement à fin septembre 2022, ces recettes ont affiché une hausse de 2 Mrds DH ou 0,9%. Quant aux dépenses ordinaires, elles se sont établies à 217 Mrds DH, enregistrant un taux de réalisation de 74,5%. Par rapport à fin septembre 2022, ces dépenses ont progressé de près de 5,7 DH, recouvrant, d’une part, une hausse des dépenses au titre des biens et services (+12,5 Mrds DH) et des intérêts de la dette (+2,8 Mrds DH) et, d’autre part, une baisse des charges de la compensation (-9,6 Mrds DH). Ces évolutions des recettes et des dépenses ordinaires font ressortir un solde ordinaire positif de 16,4 Mrds DH, contre 20,1 Mrds DH à fin septembre 2022. En ce qui concerne les dépenses d’investissement, les émissions à ce titre ont atteint près de 66 Mrds DH, affichant un taux de réalisation de 72,4% et une progression de 13,4 Mrds DH (+25,4%) comparativement à la même période de l’année 2022.

Le ministère indique également que les comptes spéciaux du Trésor ont dégagé un solde excédentaire de près de 17,1 Mrds DH, contre 21,3 Mrds DH à fin septembre 2022. Les ressources des comptes spéciaux du Trésor tiennent compte d’un montant de 6,9 Mrds DH correspondant au produit de la Contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus, affecté au Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale, contre 6,5 Mrds DH un an auparavant, et des recettes mobilisées à fin septembre dans le cadre du Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre, soit 10,2 Mrds DH. La SCRT est le document statistique qui présente les résultats de l’exécution des prévisions de la LF avec une comparaison par rapport aux réalisations de la même période de l’année précédente.