Face aux assauts répétés sur ses bases en Syrie : L’US Army vide le vamps Hemos…

Des sources locales ont affirmé l’arrivée de renforts militaires des forces US à la prison d’Al-Sinaa, dans la ville de Hassaké, coïncidant avec un survol d’hélicoptères.

La base Hemos est considérée comme l’une des bases vitales des forces américaines, car elle se trouve à 4 km à l’ouest de l’aéroport de Qamishli, et c’est l’une des bases dont le commandement a récemment augmenté le nombre de ses membres à environ 350 membres.

Le village de Himo abrite également un camp d’entraînement des forces kurdes FDS, sous la supervision des forces US. Il s’agit d’un camp spécial d’entraînement des forces spéciales des FDS, connues sous le nom de Hat.

Mercredi 10 janvier, les factions de la Résistance islamique irakienne ont annoncé avoir ciblé avec un lance-missile la base militaire américaine Hemos, située à l’ouest de l’aéroport de Qamishli, au nord-est de la Syrie, sans connaître l’étendue des dégâts.

Depuis le 17 octobre, la Résistance islamique en Irak cible les bases US en Irak et en Syrie. Elle confirme, dans ses déclarations, que ces frappes s’inscrivent dans le cadre de sa résistance aux forces d’occupation américaines en Irak et dans la région, et en réponse aux massacres perpétrés par l’entité israélienne contre la population de Gaza.

Le ciblage de la Résistance islamique en Irak ne se limite pas aux forces américaines, mais a également visé des cibles israéliennes. La Résistance irakienne a élargi son périmètre d’intervention à la lumière de l’agression en cours contre la bande de Gaza depuis plus de 3 mois, en revendiquant plusieurs frappes sur des cibles vitales en Palestine occupée, notamment Haïfa et le Golan syrien.