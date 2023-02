Exit le jumelage Barcelone-Tel-Aviv : La répression israélienne dénoncée

Une action militante de Barcelone, et une réaction presque immédiate de la diplomatie israélienne. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l’État hébreu, publie une série de tweets en catalan, pour condamner cette décision de rompre les liens avec Tel-Aviv et Israël. Il croit savoir que « cela va totalement à l’encontre de la position de la majorité des Barcelonais », tout en ajoutant que « cette décision renforcera les extrémistes, les groupes terroristes et les antisémites ». Enfin, il fait valoir que « l’amitié entre Israël et Barcelone est basée sur une culture et des valeurs partagées depuis de nombreuses années. Cette décision douloureuse n’altèrera pas cette amitié. »

Ada Colau, maire de la capitale catalane explique de son côté ne pas vouloir faire d’amalgame. « Il est très important de distinguer les politiques d’un État – dans le cas présent, Israël – de l’ensemble de la population juive et de sa culture », précise-t-elle. La ville de Barcelone est jumelée avec Tel-Aviv et Gaza depuis la signature d’un accord d’amitié et de collaboration en 1998. « Nous espérons que cette suspension sera temporaire parce que ce que nous voulons, c’est inviter à la réflexion et à l’action », a déclaré A. Colau. Elle a également rappelé que Barcelone avait récemment interrompu son jumelage avec la ville russe de Saint-Pétersbourg, après le début de la guerre en Ukraine.