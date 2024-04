Ensemble maghrébin « retreint » promu par l’Algérie : La Libye enfonce le clou…

Hussein Atiya El Katrani, premier vice-président du gouvernement d’union nationale en Libye, s’est réuni cette semaine, à Rabat, avec le Tunisien Taïeb Baccouche, secrétaire général de l’UMA, dont la légitimité est contestée par l’Algérie. Les deux parties « ont échangé des informations sur la situation en Libye et sur l’activité du Secrétariat général de l’Union du Maghreb Arabe dans ses dimensions maghrébine et africaine », indique un communiqué des services de T. Baccouche

« L’invité libyen a d’ailleurs réaffirmé l’adhésion de son pays à l’Union du Maghreb Arabe et a souligné le rôle de coordination de l’Union entre les pays et son importance dans leur progression sur la voie de la complémentarité et l’intégration », précise-t-on.

Pour rappel, à l’issue des entretiens entre l’envoyé du président du Conseil présidentiel libyen et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, l’ambassadeur libyen au Maroc, Aboubaker Ibrahim Ataweel, a souligné dans une déclaration à la presse que « cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts visant le renforcement de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) pour répondre aux aspirations des peuples de la région à davantage de stabilité et de prospérité ». Le diplomate a également salué « le rôle agissant joué par le Maroc en faveur de l’intégration maghrébine ».

Sans la Mauritanie, réfractaire au morcellement régional, et la Libye qui change le fusil d’épaule, l’Algérie n’a que la Tunisie comme partenaire pour son projet d’Union chancelant.