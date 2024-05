Delta Holding : Des revenus trimestriels en amélioration

En termes de réalisations sociales, les revenus trimestriels du Groupe reculent de -5% à 20 MDH par rapport au T1 2023. En séquentiel, ils s’améliorent de +33,3% comparativement au T4 2023. De son côté, l’enveloppe d’investissement mobilisée par le Groupe se fixe à 15 MDH contre 26 MDH à la même période une année auparavant.

Au volet bilanciel, l’endettement financier net au niveau des comptes consolidés s’établit à -155 MDH au T1 2024 contre 103 MDH affiché à fin 2023. En social, il passe de 57 MDH en 2023 à -124 au premier trimestre 2024.

Enfin, la holding rappelle la sortie de la société ISOSIGN suite à la cession de l’intégralité de la participation du Groupe (53,5%) et de la société ISOFORM spécialisée dans les activités de tôlerie de précision et de thermoformage du périmètre de consolidation et ce, suite à un arrêt d’activité depuis 2020.