GITEX Africa 2024 : HPS présente des Talks exclusifs sur les paiements innovants

L’objectif de HPS est de créer une plateforme dynamique où les leaders d’opinion, les experts de l’industrie et les entrepreneurs peuvent se rencontrer, partager leurs expériences et discuter des tendances émergentes, indique l’entreprise dans un communiqué. Les talks seront organisés dans le stand de HPS, conçu afin d’accueillir ces rencontres à fort impact : « Chez HPS, nous croyons fermement en l’importance de l’échange d’idées et de l’innovation dans le secteur des technologies financières. Notre objectif est de stimuler la collaboration et de favoriser un écosystème fintech robuste qui puisse répondre aux défis actuels et futurs ».

Au programme de ces Talks un HPS Ready for Fintechs qui explore comment HPS aide les fintechs à intégrer rapidement des solutions de paiement efficaces et sécurisées, permettant ainsi aux startups d’innover et de croître plus rapidement. Une session détaillant le programme de sponsorship de BIN de HPS, qui permet aux entreprises de bénéficier des avantages de l’émission de cartes sans les coûts et les complexités habituels. Des experts partageront leurs expériences et les meilleures pratiques. Le HPS Development sera dédié à la présentation des dernières avancées technologiques de HPS, incluant les innovations en matière de sécurité, de rapidité des transactions, et de conformité réglementaire. Une discussion approfondie sur l’open banking en Afrique, son potentiel pour transformer l’industrie financière et les opportunités qu’il offre pour stimuler l’inclusion financière et l’innovation.

Enfin, le dernier talk sera dédié à la découverte de la dernière version de la suite de solutions de paiement de HPS, PowerCARD V4. Ce talk mettra en lumière ses nouvelles fonctionnalités, sa flexibilité et comment elle aide les institutions financières à offrir des services de paiement de pointe.