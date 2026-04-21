D. Trump conditionne la relance des négociations à Islamabad : Une « perte de temps », selon Téhéran

Mohammad Bagher Qalibaf, président du Parlement iranien, a affirmé lundi que son pays n’acceptera pas de négocier sous la pression et qu’il s’est préparé à un nouveau cycle de guerre durant la période de trêve. « En imposant un blocus et en violant le cessez-le-feu, Trump cherche à transformer la table des négociations en une table de reddition ou à justifier la reprise des hostilités selon son bon vouloir », a-t-il ajouté sur X. « Nous n’acceptons pas de négociations sous la menace, et au cours des deux dernières semaines, nous nous sommes préparés à abattre de nouvelles cartes sur le champ de bataille ».

Cette déclaration intervient alors que les rumeurs s’intensifient concernant un second cycle de pourparlers américano-iraniens à Islamabad ce mardi, notamment avec l’arrivée d’une délégation américaine dans la capitale pakistanaise.

Toutefois, Téhéran dément, jusqu’à présent, avoir accepté de tenir une nouvelle session de discussions à l’ombre du blocus américain sur les ports iraniens et de ce qu’elle qualifie de conditions américaines « excessives ». Les États-Unis campent sur leurs exigences concernant l’arrêt de l’enrichissement d’uranium sur le sol iranien et refusent d’inclure l’ensemble de la région dans un processus de paix unique. Ils font également preuve de fermeté face aux demandes de Téhéran liées au dégel des avoirs, à la levée des sanctions et au paiement de compensations pour les dommages résultant de l’agression.

Il est à noter que la durée du cessez-le-feu temporaire entre l’Iran d’une part, et les États-Unis et l’occupation israélienne d’autre part — conclue pour deux semaines — expire mardi 21 avril, sans qu’aucune intention de prolongation ne soit confirmée pour l’instant.

En parallèle, le commandant du quartier général central Khatam al-Anbiya, le général Abdollahi, a déclaré mardi, à l’occasion de l’anniversaire de la fondation du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (CGRI), que « le peuple héroïque d’Iran est aujourd’hui fier de la force, de la préparation et des capacités stratégiques globales du CGRI et du reste de nos forces de défense nationale ».

« Celles-ci ont plongé l’ennemi sioniste et les USA terroristes dans le désespoir et l’épuisement par leurs frappes de missiles et de drones destructrices et fatales, les contraignant à mendier un cessez-le-feu avec impuissance », a-t-il affirmé. « Le peuple iranien n’a pas cessé de soutenir ses forces armées, comme en témoigne sa présence massive sur les places et dans les rues », a-t-il souligné. Avant de poursuivre que « les courageuses forces armées iraniennes, aux côtés du gouvernement et du noble et admirable peuple, sont unies et soudées dans l’obéissance totale aux directives du Guide suprême des forces armées, et sont prêtes à apporter des réponses décisives et immédiates aux menaces et aux actions entreprises par l’ennemi ».

Le haut gradé iranien a également martelé que « les forces armées, fortes de leur supériorité, ne permettront pas au président américain menteur d’exploiter la situation ou de promouvoir des récits erronés et mensongers sur la réalité du terrain alors que le silence règne sur le front militaire, particulièrement en ce qui concerne la gestion du détroit d’Ormuz, et qu’elles répondront de manière appropriée à toute violation des engagements ».