Industrie et genre au Maroc : Les compétences s’affirment

Selon la même source, le Royaume devance significativement plusieurs puissances économiques mondiales, à l’instar de la France (30%), des États-Unis (28,7%) et du Royaume-Uni (28,4%). En effet, cette forte représentativité se confirme particulièrement au sein des filières stratégiques, avec des taux de participation atteignant 62% dans l’industrie textile, 44% dans le secteur pharmaceutique, 43% dans l’agroalimentaire, et 41% pour l’automobile, l’aéronautique et l’industrie du cuir.

Au cours de la période 2015-2025, le marché de l’emploi industriel a opéré une transition structurelle majeure, qualifiée de « grande bascule », vers la création de valeur ajoutée. Le recul de la proportion des opératrices, qui se stabilise à 48% (-4 points (pts)), traduit une mobilité ascendante avérée des femmes vers des emplois hautement qualifiés et mieux rémunérés.

Actuellement, les femmes occupent 32% des postes qualifiés, enregistrant une hausse de 6 pts en dix ans. Principalement portée par l’automobile, le textile et l’agroalimentaire, constituant le trio de tête des employeurs à ce niveau d’expertise et témoignant d’un renforcement substantiel des compétences féminines.

Parallèlement, l’accès des femmes aux sphères décisionnelles a connu une accélération notable. La progression la plus prononcée est enregistrée chez les cadres supérieurs et les directrices, dont la part s’élève désormais à 30% (+8 pts par rapport à 2015). Cette évolution positive touche également les fonctions de managers (31%, +6 pts ), d’ingénieures et cadres (30%, +5 pts ), ainsi que de techniciennes (33%, +6 pts).

Sur le plan de la performance sectorielle, l’aéronautique se positionne comme un véritable tremplin professionnel, affichant 39% de femmes dans les postes qualifiés (+8 pts ). Désormais deuxième employeur industriel de femmes ingénieures au niveau national avec un taux de 42%, ce secteur se démarque par des progressions exceptionnelles dans les fonctions d’encadrement, notamment chez les ingénieures (+14 pts , soit la plus forte hausse inter-secteurs), les managers (+13 pts) et les directrices (+11 pts).

Conjointement, l’industrie pharmaceutique s’érige en modèle de parité absolue. Il demeure l’unique secteur industriel à garantir un taux minimum de 41% de femmes à travers l’ensemble de ses catégories socioprofessionnelles. Affichant 44% de femmes dans les postes qualifiés et 42% dans les postes de managers et directrices, l’industrie pharmaceutique s’affirme comme le deuxième employeur pour ces fonctions de haute responsabilité, une performance couronnée par un taux record de 49% (+7 pts ) au sein de la catégorie des techniciennes.

Organisée par le ministère de l’Industrie et du Commerce, en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour et la Représentante pays de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) au Maroc, Sanae Lahlou, cette rencontre a permis de mettre en exergue l’évolution de la place des femmes dans l’industrie nationale et sa montée en gamme au cours de la dernière décennie. Placée sous le thème « Femmes et transformation industrielle au Maroc : compétitivité, innovation et leadership », cette rencontre ambitionne également de promouvoir des environnements de travail inclusifs, véritables moteurs de performance et d’excellence.