Industrie touristique : Un consortium égypto-émirati mise gros à Essaouira

Ces fonds seront déployés sur cinq ans dans le cadre d’un plan global, indique Asharq. D’après ce site, le programme d’investissement prévoit l’achèvement de 270 chambres d’hôtel d’ici 2027 et la construction d’un nouvel établissement de 350 chambres sur quatre ans.

En outre, un village de loisirs et commercial verra le jour sur 300 000 mètres carrés, intégrant 150 chambres, des parcours de golf et 30 petites unités hôtelières. La deuxième phase du projet devrait démarrer cinq ans après le lancement de la première.

Initié en 2004, le projet est en cours de redéveloppement pour renforcer l’attractivité touristique de la région. Ces investissements s’inscrivent dans un contexte de dynamisme du secteur touristique marocain, qui a accueilli 19,8 millions de touristes en 2025, soit une hausse de 14 %. Le Maroc se positionne ainsi à la pointe des destinations africaines, avec un secteur touristique contribuant à hauteur de 7 % au PIB et générant des centaines de milliers d’emplois. L’objectif est d’atteindre 26 millions de visiteurs d’ici 2030.