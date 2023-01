Conquête spatiale : L’Iran s’active…

Hassan Salarieh a fait cette annonce dimanche sur le site officiel de l’organisation alors qu’il expliquait le dernier état de la mise en œuvre du projet du général Soleimani, qui fait partie du programme spatial iranien pour une période de dix ans. « Sur la base du programme spatial de dix ans et afin de prêter des services aux personnes, aux institutions gouvernementales, aux organisations et aux entreprises du secteur privé, l’Organisation spatiale iranienne a été chargée de placer un système de satellites de télécommunication en orbite », a-t-il déclaré.

H. Salarieh a souligné que l’Organisation spatiale iranienne avait préparé il y a longtemps, le plan opérationnel du projet et codifié le programme exécutif d’un système de télécommunications multipoints à bande étroite avec un service limité, et ce, même avant la finalisation du programme spatial de dix ans. « En moins d’un mois depuis l’approbation du programme spatial de dix ans, dont l’une des clauses les plus importantes est la mise en œuvre du projet de Martyr Soleimani, la phase de mise en œuvre du projet a été officiellement lancée », a-t-il signalé.

L’Iran a lancé son premier satellite baptisé Omid en 2009. Le deuxième satellite iranien baptisé Rassad a été mis en orbite en 2011. En 2012, la mise en orbite du troisième satellite de fabrication nationale, Navid, a été réussie. L’Iran a mis en orbite avec succès son premier satellite militaire en avril 2020 et le second en mars 2022.