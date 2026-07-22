Commission mixte maroco-béninoise : Cotonou réaffirme son soutien à la marocanité du Sahara

Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint sanctionnant les travaux de la septième session de la Commission mixte de coopération maroco-béninoise, tenue à Cotonou et co-présidée par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et Corinne Amori Brunet, ministre des Affaires étrangères chargée de l’intégration des afrodescendants.

A cette occasion, la ministre béninoise s’est félicitée de l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité, qui consacre le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme la base d’un règlement juste, durable et mutuellement acceptable de ce différend. Comme elle a assuré que, dans le cadre de la révision de sa carte diplomatique et consulaire, elle plaiderait pour l’établissement par le Bénin d’un point de présence consulaire dans la ville de Laâyoune au Sahara. Plus, elle a fait part de son intention d’effectuer, très prochainement, une mission à la ville de Dakhla, à l’effet, notamment, de constater l’essor économique et social que connait cette région et d’explorer les opportunités de nouer des partenariats sur place.