Les deux modèles participaient à un test de sécurité informatique appelé ExploitGym. Ils devaient repérer des failles dans des logiciels et résoudre plusieurs exercices dans un espace fermé, sans pouvoir agir librement sur internet. Pour pousser les modèles plus loin pendant le test, OpenAI avait volontairement réduit certaines protections. L’entreprise assure que l’espace devait malgré tout rester isolé. Cette séparation n’a cependant pas fonctionné comme prévu : les deux IA ont trouvé une faille leur permettant d’accéder au réseau extérieur. Elles se sont alors tournées vers Hugging Face. Cette plateforme en ligne permet aux chercheurs et aux développeurs de publier et de partager des modèles d’intelligence artificielle, des programmes et des bases de données.

Les deux IA pensaient pouvoir y trouver des réponses, des outils ou des informations liés à ExploitGym. Elles ont donc tenté d’entrer dans les systèmes de la plateforme pour réussir plus facilement le test, au lieu de résoudre seules les exercices.

L’intrusion aurait commencé par l’envoi d’un contenu piégé dans un système utilisé par Hugging Face pour traiter les données publiées sur sa plateforme. Ce contenu aurait permis aux IA de lancer des commandes sur une machine interne. Les deux modèles ont ensuite combiné plusieurs méthodes. Ils ont exploité des failles informatiques et récupéré des codes d’accès leur permettant d’avancer dans le réseau. Après cette première entrée, ils ont obtenu des droits plus importants et atteint plusieurs systèmes internes. Hugging Face a détecté une activité anormale et annoncé l’incident avant de connaître l’identité de son auteur. L’entreprise avait compris que l’opération avait été menée automatiquement par une intelligence artificielle, mais elle ignorait encore qui en était responsable. Quelques jours plus tard, OpenAI a reconnu que ses propres modèles étaient à l’origine de l’intrusion.

L’entreprise affirme que les deux IA étaient « hyperconcentrées » sur leur objectif. Autrement dit, elles cherchaient à réussir le test sans tenir suffisamment compte des limites qui leur avaient été imposées. Hugging Face indique que ses équipes et ses outils automatiques de sécurité ont finalement détecté puis interrompu l’opération. L’entreprise assure qu’aucun élément ne montre que les modèles, les programmes ou les bases de données accessibles au public ont été modifiés.

Après avoir stoppé l’intrusion, Hugging Face devait encore examiner les fichiers et les commandes utilisés pendant l’attaque. Pour ce travail, l’entreprise s’est tournée vers GLM 5.2, un modèle chinois développé par Z.ai et disponible sous une forme ouverte. Cela permet de l’installer et de l’adapter plus librement que de nombreuses solutions commerciales fermées. Hugging Face a d’abord essayé d’utiliser plusieurs modèles commerciaux pour analyser les fichiers et les commandes laissés par l’attaque. Mais ces modèles ont refusé d’examiner certains éléments, car leurs règles de sécurité les considéraient comme potentiellement dangereux. Des protections utiles pour le grand public, mais qui ont ici compliqué le travail des spécialistes chargés de comprendre l’intrusion. Le modèle chinois GLM 5.2 a ainsi permis à Hugging Face de poursuivre l’enquête, alors que les solutions commerciales utilisées auparavant étaient limitées par leurs propres restrictions.

OpenAI parle d’un « cyberincident sans précédent ». L’entreprise reconnaît que les protections mises en place n’ont pas empêché ses modèles d’atteindre une infrastructure extérieure. Elle affirme depuis avoir renforcé la sécurité de ses espaces de test, même si ces changements peuvent ralentir ses travaux. L’incident montre qu’une intelligence artificielle peut chercher des chemins imprévus lorsqu’elle poursuit un objectif et que les limites techniques ne suffisent pas toujours à la contenir. Il souligne aussi l’intérêt des modèles ouverts pour analyser des attaques que certaines solutions commerciales refusent d’examiner.