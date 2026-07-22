La tentation de l’atome de l’Arabie Saoudite : Feu vert US

Les deux sources ont expliqué que l’administration américaine soumettra au Congrès un document connu sous le nom d’« Accord de l’article 123 », signé par le secrétaire à l’Énergie Chris Wright et son homologue saoudien, Abdelaziz bin Salman. Les deux sources ont souligné que cet accord n’inclut pas les garanties selon lesquelles les États-Unis sont censés empêcher l’utilisation de ces matériaux dans des programmes d’armement nucléaire.

L’accord fait référence à l’article 123 de la loi américaine sur l’énergie atomique de 1954, qui exige que le gouvernement américain et les entreprises coopèrent avec des entités en Arabie saoudite pour développer une industrie nucléaire civile de plusieurs milliards de dollars. L’accord n’empêche pas l’Arabie saoudite d’enrichir l’uranium ou de retraiter le combustible nucléaire.

Des sources proches du dossier ont indiqué que l’accord ne comprend pas la « norme de référence » qui empêcherait l’Arabie saoudite d’enrichir l’uranium et de retraiter le combustible nucléaire usé, deux voies potentielles vers la production d’armes nucléaires.

Les sources ont révélé que l’accord n’inclut pas non plus le « Protocole additionnel » qui confère à l’Agence internationale de l’énergie atomique des Nations Unies des pouvoirs de surveillance plus étendus et plus complets sur les activités nucléaires dans tous les pays, comme le pouvoir de mener des inspections surprises sur des sites non déclarés.

Les sources ont expliqué que l’accord offre un cadre légal pour la coopération dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris l’enrichissement de l’uranium, mais qu’il n’oblige pas les États-Unis à transférer des capacités ou des technologies connexes à l’Arabie saoudite.

Dans ce contexte, le secrétaire américain à l’Énergie a déclaré que l’accord préliminaire ne concerne pas l’enrichissement de l’uranium et qu’il inclut toutes les normes de non-prolifération contenues dans la loi américaine sur l’énergie atomique, qui « figurent parmi les plus strictes au monde ».

Une fois que les accords de l’article 123 sont soumis au Congrès, ils sont soumis à une période d’examen de sessions continues qui dure environ 90 jours, afin que les législateurs puissent s’y opposer, sinon ils entrent en vigueur. Pour bloquer l’accord, le Congrès devrait adopter une loi commune et obtenir une majorité des deux tiers pour passer outre tout veto présidentiel.

De nombreux démocrates et certains républicains, dont le secrétaire d’État Marco Rubio lorsqu’il était sénateur, ont insisté pour que tout accord comprenne des garanties.

Il y a quelques jours de cela, l’administration du président américain a accepté – en principe – d’autoriser l’Arabie saoudite à enrichir de l’uranium sur son territoire, sans l’obliger à mettre en œuvre le Protocole additionnel de l’Agence internationale de l’énergie atomique, avait rapporté CNN, citant des sources et des documents consultés.

Selon ce réseau, le projet d’accord de coopération nucléaire civile entre Washington et Riyad attend toujours la signature de D. Trump, malgré la fin des négociations entre les deux parties, prévue en octobre 2025. Dans ce contexte, deux sources bien informées ont indiqué que la guerre contre l’Iran a contribué au retard de la signature par D. Trump, tandis que des responsables de l’administration craignent une opposition généralisée au sein du Congrès qui pourrait empêcher l’entrée en vigueur de l’accord.

Quels sont les points les plus importants inclus dans l’accord ?

L’accord comprend un cadre de coopération nucléaire civile en vertu de l’article 123 de la loi américaine et autorise – de manière inédite – un arrangement spécial permettant un certain degré d’enrichissement local de l’uranium et de retraitement du plutonium, selon des conditions américaines qui n’ont pas encore été divulguées. Selon CNN, l’accord n’oblige pas Riyad à adopter le Protocole additionnel de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui confère à l’agence des pouvoirs plus étendus en matière d’inspection et de vérification, mais se contente de garanties bilatérales entre Washington et Riyad.