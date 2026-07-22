Guerre génocidaire d’Israël : En dépit du soutien de D. Trump à B. Netanyahu, Z. Mamdani le juge « criminel de guerre »

Dans son bilan quotidien, le ministère a précisé que ce nouveau décompte comprenait 11 personnes tuées récemment et une autre ayant succombé à ses blessures. Le bilan global de la guerre menée par Israël contre Gaza depuis le 7 octobre 2023 s’élève désormais à 73 305 morts et 173 918 blessés, selon la même source.

Le ministère a indiqué que de nombreuses victimes restaient coincées sous les décombres ou gisaient sur les routes, les équipes d’ambulanciers et de la Défense civile étant toujours dans l’incapacité de leur porter secours.

L’armée israélienne poursuit ses attaques quotidiennes dans la bande de Gaza malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025. Depuis cette date, 1 180 Palestiniens ont été tués et 3 810 autres blessés, selon le ministère de la Santé.

La guerre menée par Israël depuis octobre 2023 a laissé la bande de Gaza en ruines, sur fond de conditions humanitaires catastrophiques pour les 2,4 millions d’habitants du territoire.

Le courage de Z. Mamdani

La veille, le maire de New York a qualifié le Premier ministre israélien de « criminel de guerre » et a exhorté le gouvernement américain à exécuter le mandat d’arrêt émis à son encontre par la Cour pénale internationale (CPI) s’il venait à entrer sur le territoire américain. « Benjamin Netanyahu est un criminel de guerre, l’architecte d’un génocide effroyable contre le peuple palestinien », a déclaré Zohran Mamdani mardi dans un message vidéo publié sur la plateforme américaine de réseaux sociaux américain X.

Il a accusé B. Netanyahu d’être responsable du meurtre de plus de 73 000 personnes, d’avoir pris pour cible des hôpitaux et d’avoir empêché la nourriture et l’aide humanitaire d’atteindre les personnes dans le besoin dans la bande de Gaza.

Z. Mamdani a déclaré que les États-Unis portaient une part de responsabilité car, selon lui, « nous, en tant qu’Américains, finançons les bombes qui tuent ». Plus, a -t-il ajouté, « ce n’est pas sans raison que la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt à son encontre », a-t-il ajouté. « Quiconque a des yeux, un cœur et une conscience devrait reconnaître les ravages qu’il a causés et comprendre qu’il doit comparaître devant un tribunal. »

Le maire a précisé que son administration ne disposait pas de l’autorité juridique indépendante nécessaire pour faire exécuter ce mandat. « Le gouvernement fédéral, en revanche, en dispose, et je l’appelle à adhérer à la CPI et à exécuter ce mandat. Et je tiens à être tout aussi clair : Benjamin Netanyahu n’est pas le bienvenu à New York, pas plus qu’aucun autre criminel de guerre en fuite », a-t-il souligné.

Il a ajouté que si la ville de New York ne pouvait pas mettre fin au conflit, elle pouvait choisir la manière d’y répondre. « Même si nous ne pouvons pas mettre fin au génocide à nous seuls, nous pouvons décider si notre silence deviendra une arme de plus », a-t-il déclaré. « Nous pouvons examiner tous les moyens dont nous disposons pour défendre l’humanité et la dignité de tous. »

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que B. Netanyahu « ne sera en aucun cas arrêté, sous quelque forme que ce soit, tant qu’il se trouvera sur le territoire des États-Unis d’Amérique ».

La CPI a émis en novembre 2024 des mandats d’arrêt à l’encontre de B. Netanyahu et de l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis à Gaza.