Plus de 300 incendies de forêt : L’ANEF à l’affût…

Durant la semaine du 13 au 19 courant seulement, le Maroc a enregistré 20 incendies, impactant un total de 670 ha de forêts. Les feux se sont déclarés le 15 juillet à Taroudant (Inaouene) et à Al Haouz (Ijoukak), totalisant 403 ha. Ils ont été maîtrisés le 20 de ce mois. Le 16 juillet à Béni Mellal (Lakssiba), les flammes ont ravagé 170 ha. Elles ont été maîtrisées le 18 courant. À Azilal (Afourar), le sinistre s’est déclenché le 17 juillet sur 85 ha. Il a été maîtrisé à 90% au 20 juillet 2026.

Par régions, Souss-Massa est la plus impactée (600 ha), suivie de Béni Mellal-Khénifra (410 ha) et Marrakech-Safi (205 ha). Par fréquence, Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma ont enregistré le plus grand nombre d’incendies (80 et 70 respectivement), traduisant la pression humaine sur le couvert forestier.

Les chiffres globaux représentent une «hausse du nombre de départs de feu, mais une baisse des surfaces parcourues». Proposant une comparaison des statistiques entre 2026 et la moyenne décennale sur la même période, l’ANEF dégage « deux tendances contrastées ». « En nombre de départs de feu, une augmentation importante de près de 32% a été constatée, la moyenne décennale s’établissant à 233 feux sur la même période. En superficie brûlée, en revanche, une diminution de l’ordre de 30% est enregistrée par rapport à la moyenne décennale (2 660 ha) », fait savoir un communiqué.

Selon la même source, cette hausse « s’explique principalement par deux facteurs conjugués : d’une part, le développement d’une strate herbacée particulièrement importante, favorisé par les volumes de précipitations exceptionnels enregistrés au Maroc en hiver dernier ; d’autre part, les vagues de chaleur survenues fin mai et début juillet, qui ont accéléré le dessèchement de cette végétation et accru son inflammabilité ».

Par ailleurs, la baisse des surfaces incendiées traduit « l’efficacité de la stratégie de prévention et de lutte » menée par l’ANEF et ses partenaires (Intérieur, Protection civile, FAR, Gendarmerie royale, Forces royales air, les Forces auxiliaires et autorités locales », outre « la rapidité de détection et d’intervention ».