Un drone US cible un haut cadre du Hezbollah en Irak : Le coup américain de trop !

Dans un communiqué, les autorités irakiennes ont condamné « une opération d’assassinat », s’en prenant à cette coalition déployée en Irak et en Syrie pour lutter contre le groupe État islamique, alias Daech. « Cette voie pousse plus que jamais le gouvernement irakien à mettre fin à la mission de cette coalition, qui est devenue un facteur d’instabilité en Irak, et menace d’entraîner l’Irak dans un conflit » régional, a déploré le général Yehia Rasool, porte-parole militaire du Premier ministre Mohamed Chia al-Soudani, après les frappes menées par Washington en territoire irakien contre des groupes armés pro-Iran en riposte à des attaques visant les forces américaines. Les États-Unis d’Amérique ont revendiqué la responsabilité de l’agression, le commandement central ayant annoncé avoir lancé une frappe en Irak « en réponse aux attaques qui ont entraîné la mort de soldats américains ». Le commandement a ajouté « qu’il avait ciblé un responsable des brigades du Hezbollah chargé de la planification directe et de la supervision des attaques contre les forces américaines dans la région ».

Les médias irakiens ont rapporté qu’une frappe aérienne, vraisemblablement menée par un drone , a visé une voiture civile dans la zone Al-Mashtal , à l’est de Bagdad, tuant 3 personnes et blessant 2 autres.

Selon ABC NEWS, des responsables américains ont déclaré que « les États-Unis ont lancé une frappe aérienne sur une cible de grande valeur à Bagdad ». Pour sa part, le journal Politico a cité des responsables US qui ont affirmé que « l’armée a mené une frappe de drone en Irak aujourd’hui », ajoutant que « l’attaque fait partie des représailles de l’administration du président Joe Biden après la mort de trois soldats en Jordanie ».

Quant à Reuters, citant trois responsables américains, elle a rapporté que « Washington a mené une frappe aérienne en Irak plus tôt dans la journée ».

En outre, la Cellule des médias de sécurité en Irak a annoncé qu’une équipe technique spécialisée des services de sécurité avait commencé à enquêter sur l’incident de la prise pour cible d’une voiture civile à l’est de la capitale, Bagdad, de sorte que « l’enquête est toujours en cours pour déterminer les moyens et la source du ciblage ».

Suite à cette attaque, des foules irakiennes en colère se sont rassemblées sur le site de l’assassinat, scandant des slogans contre les États-Unis et soutenant la résistance.

Faleh Al-Fayyad, chef des Hachd al-Chaabi en Irak, a affirmé que le crime américain à Anbar doit marquer « la fin des crimes commis par l’occupation américaine grâce aux efforts du gouvernement irakien ». Lors d’un rassemblement funéraire organisé à Karbala pour les martyrs de l’agression américaine contre Al-Qaim et Akasha dans l’ouest de l’Irak, il a ajouté à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « les efforts du Premier ministre et de notre gouvernement national pour mettre fin à la présence de l’armée américaine est importante et essentielle pour mettre fin à tous ces crimes et répercussions ». Ajoutant que « la décision du Premier ministre de mettre fin à la coalition internationale marquera le début d’un nouveau modèle de relations dans lequel la souveraineté et les constantes irakiennes seront respectées ».

À son tour, Hadib Al-Amiri, secrétaire général de l’Organisation Badr, a déclaré que « le prix de ce sang pur et innocent, résultat de la brutale trahison américaine contre l’Irak et du ciblage du siège des Hachd alChaabi obligeront l’occupant de se retirer le plus tôt possible ».

Samedi à l’aube, Washington a mené une agression visant les terres syriennes et irakiennes. À la suite de la récente agression américaine contre l’Irak, les Forces des Hachd alChaabi en Irak ont affirmé leur volonté d’exécuter tout ordre du commandant en chef des forces armées, afin de préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Irak. Comme ils ont noté que « le ciblage américain constitue une violation flagrante de la souveraineté de l’État irakien et une attaque contre son appareil de sécurité officiel ».