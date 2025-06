Thriatlon : La Coupe du Monde My El Hassan prévue à Saïdia fin juin. Près de 140 athlètes appelés à se mesurer

Cet événement sportif d’envergure internationale fait suite à la Coupe d’Afrique organisée par la FRMTRI et MSE à Saïdia Mediterrania en 2024. La Coupe du Monde de Triathlon Moulay El Hassan – Saïdia 2025 rassemblera près de 140 athlètes Elite représentantplusde26 nationalités, dont les 10 meilleurs triathlètes du monde (5 hommes et 5 femmes), et dont 3 participants marocains qui viendront se disputer au Maroc des pointsqualificatifs pour le classement mondialainsi que la qualification aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

Avec ses magnifiques paysages côtiers et ses infrastructures de qualité, Saïdia Mediterrania s’apprête à accueillir une étape majeure du circuit mondialinscrit sur le calendrier de la WorldTriathlon Cup, et qui sera diffusée en streaming sur les plateformes officielles de la Fédération et sur Arriadiya.

Cette Coupe s’inscrit dans la dynamique de développement du triathlon et de l’événementiel sportif au Maroc, tout en renforçant le positionnement de Saïdia Mediterrania, et plus largement du Royaume, en tant que destination sportive et touristique de premier plan.

Le parcours de la compétition, aménagé au cœur de la station balnéaire, offrira un spectacle exceptionnel et permettra aux athlètes de se mesurer à leurs concurrents dans les 3 disciplines du Triathlon : Natation : 1,5 km, Cyclisme : 40 km et Course à pied : 10 km

En marge de cet événement, la Fédération et MSE organiseront également la 1è étape du Championnat National AG ainsi qu’unAquathlon Kids, qui se tiendront samedi 28 juin, la veille de la Coupe du Monde. Ces compétitions offriront aux amateurs et aux plus jeunes une opportunité de se dépasser et vivre une expérience sportive enrichissante.