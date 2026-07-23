Soutien militaire US à Israël : Un partenariat plus symbiotique adopté

L’article 219 – anciennement connu sous le nom d’article 224 – a chargé le secrétaire américain à la Guerre de nommer un responsable chargé de coordonner une coopération bilatérale élargie en matière de technologie de défense entre Washington et Tel Aviv, notamment dans les domaines de la recherche et du développement conjoints, des essais et de l’intégration industrielle dans des technologies telles que l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la défense antimissile, les systèmes anti-drones et les opérations souterraines.

Bien que les partisans de l’article soulignent qu’il ne s’agit pas d’une « intégration complète » des armées américaine et israélienne et qu’il n’accorde pas à Tel Aviv un accès direct aux services de renseignement, aux usines ou à la structure de commandement militaire américains, il a suscité une vive controverse politique et publique aux États-Unis.

Le vote sur le projet de loi, adopté par 216 voix contre 212, a révélé une division notable au sein des partis républicain et démocrate, puisque sept représentants républicains ont voté contre, tandis que six démocrates l’ont soutenu, selon ce qui a été publié par l’ancienne représentante du 14e district de Géorgie, Marjorie Taylor Green, qui a décrit la loi comme « une trahison complète », notant que le budget militaire de 1,15 billion de dollars « contient la section 219 qui lie le renseignement militaire américain et la base industrielle militaire d’Israël », avant que le projet de loi ne soit transmis au Sénat pour discussion.

Pour sa part, le représentant républicain Thomas Massie du Kentucky a déclaré que « le résultat final du vote sur le projet de loi intègre tragiquement notre technologie militaire et notre chaîne d’approvisionnement à Israël », exprimant son espoir que « cette version échouera au Sénat, car l’article 219 est une trahison de notre souveraineté », selon un message qu’il a publié en commentant le résultat du vote.

L’AIPAC a salué l’adoption par la Chambre des représentants de la loi d’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2027, soulignant que cette législation « comprend des dispositions clés qui renforcent le partenariat de défense entre les États-Unis et Israël ».