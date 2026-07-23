Lutte anti-terroriste : Tentation malienne de Washington

Dans sa livraison de mercredi, le Washington Post rapporte que l’administration américaine plancherait sur une intervention au Mali « pour cibler un groupe affilié à Al-Qaïda connu sous le nom de JNIM ». Abréviation du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, le JNIM fait peser sa menace sur toute cette région du continent africain, « s’imposant comme le groupe militant le mieux armé de la région et parmi les plus puissants du monde », peut-on lire dans cet article du quotidien américain.

Si le Pentagone aurait refusé tout commentaire, à l’instar du gouvernement malien, un membre de l’administration US se serait quant à lui montré plus loquace. S’il n’a pas précisé la nature que pourrait prendre sur le terrain cet intérêt américain pour la région, il a toutefois indiqué que Washington incitait les pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest « à acheter des équipements et des services américains pour soutenir leurs efforts de guerre contre les terroristes ». « Nous exhortons nos partenaires régionaux et les alliés de l’OTAN à soutenir l’Alliance des États du Sahel dans sa lutte contre le JNIM et l’EI », a-t-il par ailleurs ajouté, en référence au Mali, Burkina Faso et Niger, taclant au passage les Russes qui – concurrence oblige – auraient selon ce Washingtonien fait preuve de « piètres performances » en matière de lutte antiterroriste dans la région. Présents à travers l’Africa Corps, les Russes épaulent les forces armées maliennes contre les groupes terroristes qui sévissent dans le Sahel. Quant aux Américains, ceux-ci ont en Afrique, au cours de la première moitié de l’année, jeté leur dévolu sur le Nigeria où ils ont mené des opérations contre l’organisation État islamique.

A signaler que les Nations unies ont exigé le 23 juillet 2026 une enquête sur « les actes de torture et les meurtres » commis lors d’une récente attaque d’indépendantistes et de jihadistes au Mali, qui a coûté la vie à plus de 50 militaires maliens. « Nous déplorons les actes de torture et les meurtres dont auraient été victimes des dizaines de soldats maliens qui s’étaient rendus aux mains des groupes armés » du FLA et du Jnim, a déclaré jeudi dans un communiqué Thameen Al-Kheetan, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits humains. « Une enquête approfondie et indépendante doit être menée sur les circonstances de cet incident, y compris sur les faits aperçus sur les images effroyables diffusées en ligne, qui semblent montrer des membres du FLA et du Jnim tirant sur des soldats après que ceux-ci se sont rendus, les mains derrière la tête », a-t-il ajouté.