Blocus yéménite contre l’Arabie : Deux pétroliers touchés en mer Rouge

Le général Y. Saree a déclaré dans un communiqué que l’opération a été menée au moyen de plusieurs missiles balistiques et de croisière ainsi que de drones, précisant que « l’impact a été précis ». Il a également indiqué que, dans le même contexte, les forces armées yéménites ont contraint près de 10 navires à rebrousser chemin, soulignant que les forces armées poursuivront leurs opérations maritimes contre l’ennemi saoudien et continuent d’imposer l’équation « blocus contre blocus ». De plus, il a souligné que les forces armées yéménites affirment « à l’ennemi saoudien que toute folie ou agression visant notre pays sera contrée par d’importantes opérations au cœur de son territoire ».

Cette opération militaire yéménite intervient alors que la décision du Yémen d’interdire la navigation maritime à l’Arabie saoudite est entrée en vigueur lundi après-midi dernier, une source militaire ayant confirmé à l’agence « Saba » que des navires ont fait demi-tour suite aux avertissements lancés par les forces armées yéménites pour faire appliquer l’interdiction.

« Blocus contre blocus »

Ces développements sur le terrain consacrent l’équation « blocus contre blocus » proclamée par Sanaa en réponse à la poursuite du blocus et de l’agression, confirmant l’imposition par les forces armées yéménites d’un contrôle et d’une influence empêchant le trafic maritime lié à l’Arabie saoudite en mer Rouge et dans le golfe d’Aden jusqu’à la fin des transgressions et le respect des avertissements émis.

A rappeler que les forces armées yéménites avaient ciblé l’aéroport international d’Abha, au cœur de l’Arabie saoudite, avec plusieurs missiles balistiques et drones, lors d’une opération qui a atteint ses objectifs avec succès, en réponse à l’agression saoudienne ayant visé l’aéroport international de Sanaa le 13 juillet courant.

A noter aussi que les forces de la coalition d’agression, dirigées par l’Arabie saoudite, avaient imposé, le 9 août 2016, un blocus complet sur l’espace aérien yéménite, entraînant la fermeture totale de l’aéroport de Sanaa aux vols commerciaux, sachant que l’aéroport représente l’artère principale du Yémen et dessert environ 80 % de la population (près de 20 millions d’habitants).

L’agence Reuters a rapporté que 5 pétroliers ont changé de route en mer Rouge mercredi pour éviter le détroit de Bab el-Mandeb, et que 3 pétroliers chargés de pétrole en route vers la Chine et l’Inde ont fait demi-tour depuis Bab el-Mandeb mardi. Elle a également cité une source de sécurité maritime indiquant qu’un pétrolier avait lancé un appel de détresse après avoir été ciblé par une attaque de missiles en mer Rouge mercredi soir. Reuters a en outre cité des responsables américains affirmant que la menace des Houthis (forces de résistance yéménite Ansarullah) d’imposer un blocus à Bab el-Mandeb pourrait élargir le champ de la guerre et épuiser l’armée américaine.

Alerte européenne

La mission maritime de l’Union européenne ASPEDES, a recommandé aux navires de charge liés à Israël, aux États-Unis ou à l’Arabie saoudite d’éviter de traverser la mer Rouge et le golfe d’Aden près du Yémen. La mission maritime de l’Union européenne a confirmé que le niveau de risque pour tous les navires ou compagnies maritimes appartenant à l’Arabie saoudite, à Israël et aux États-Unis est « élevé ». Et de préciser que cet avertissement « concerne les navires de toute nationalité ayant récemment accosté dans des ports saoudiens, ou y ayant chargé ou déchargé des marchandises », notant que « ces navires peuvent être considérés comme liés aux intérêts saoudiens et peuvent donc être considérés comme des cibles potentielles ».

Dans le cadre de ces procédures, ASPEDES a recommandé que tout navire accostant dans les ports saoudiens « réduise son empreinte électronique en limitant l’utilisation de dispositifs de suivi et la transmission de ses données d’identification pendant la navigation ».

Les avertissements de la mission européenne interviennent alors que la décision du Yémen d’interdire la navigation maritime vers l’Arabie saoudite est entrée en vigueur lundi après-midi, une source militaire confirmant à l’agence de presse Saba que les navires étaient retournés à leurs ports suite aux avertissements émis par les forces armées yéménites pour mettre en œuvre l’interdiction.

Dans le même contexte, Reuters a rapporté que des pétroliers chargés de pétrole brut saoudien avaient changé de cap et fait demi-tour en mer Rouge, se dirigeant vers le canal de Suez. L’unité Open Source de la chaine qatarie Al Jazeera a observé que neuf navires, dont sept pétroliers, ayant quitté des ports saoudiens en route pour traverser le détroit de Bab el-Mandeb, ont fait demi-tour après l’avertissement d’Ansarullah. Les données de la plateforme Kpler montrent que la cargaison totale des sept pétroliers qui ont fait demi-tour s’élève à environ 6 millions de tonnes et à plus de 215 000 barils de pétrole saoudien.

Éviter le détroit pourrait obliger les pétroliers à destination de l’Asie à passer par le canal de Suez, puis la Méditerranée et le cap de Bonne-Espérance, un itinéraire qui pourrait rallonger le trajet de quatre semaines et augmenter les coûts de carburant et de transport, selon Reuters.

Ces développements sur le terrain renforcent l’équation « siège pour siège » proclamée par Sanaa en réponse au siège et à l’agression continus, confirmant que les forces armées yéménites ont imposé un contrôle et une influence qui empêchent le trafic maritime lié à l’Arabie saoudite en mer Rouge et dans le golfe d’Aden jusqu’à ce que les violations cessent et que les avertissements émis soient pris en compte.

Marco Rubio, secrétaire d’État américain, a appelé jeudi les Houthis à « rester en dehors » du conflit avec l’Iran, affirmant que le groupe yéménite avait été « entraîné » dans la guerre au Moyen-Orient par Téhéran. « J’espère qu’ils vont arrêter. Ils ne devraient pas vraiment faire cela. Ils ont été entraînés là-dedans par les Iraniens », a -t-il ajouté devant des journalistes aux Philippines. Le chef de la diplomatie américaine a affirmé que les Houthis étaient jusqu’à présent restés à l’écart du conflit, mais qu’ils s’étaient désormais engagés dans les affrontements en visant « l’Arabie saoudite et ses navires ».

« Les Houthis ont largement fait preuve d’intelligence et sont restés en dehors de tout cela pendant le conflit, mais ils se sont apparemment laissés entraîner maintenant », a-t-il déclaré, ajoutant espérer une désescalade de la situation.

Rubio a également affirmé que l’Iran n’était « pas prêt à conclure un accord » avec les États-Unis, estimant que les autorités iraniennes rompaient les accords ou cherchaient à les modifier après leur conclusion. « L’Iran demande à négocier avec les États-Unis et à conclure un accord », a déclaré Rubio, ajoutant que le problème était que, selon lui, « chaque fois que ces personnes concluent un accord, elles le rompent ou veulent le changer après l’avoir signé ». Et d’ affirmer que Téhéran serait « probablement bientôt » prêt à conclure un accord en raison du coût qu’il paie actuellement. Il a ajouté que la politique du président américain Donald Trump était une politique de « œil pour œil ».

« Le prix continuera d’augmenter chaque nuit jusqu’à ce qu’ils retrouvent leurs esprits. Pour l’instant, apparemment, ils ne l’ont pas encore fait », a déclaré Rubio, affirmant que l’Iran « paie déjà un prix très élevé ».

Islamabad réagit

Shehbaz Sharif, Premier ministre pakistanais, a réaffirmé jeudi la solidarité « totale » du Pakistan avec l’Arabie saoudite, alors que les Houthis ont mené des attaques contre des pétroliers du royaume en mer Rouge. Lors d’un entretien téléphonique avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, le dirigeant pakistanais a condamné ces attaques « avec la plus grande fermeté », les qualifiant d’« inacceptables ».

Le groupe yéménite des Houthis a déclaré tôt jeudi matin avoir mené une opération militaire visant deux pétroliers saoudiens à l’aide de missiles balistiques et de croisière, ainsi que de drones. « De telles actions sont inacceptables, violent le droit international, menacent la liberté de navigation et compromettent la paix et la sécurité régionales », a déclaré S. Sharif dans un message publié sur la plateforme américaine de réseaux sociaux X. Il a réaffirmé la solidarité d’Islamabad avec l’Arabie saoudite, déclarant que le « Pakistan tout entier » se tenait « fermement et résolument » aux côtés de Riyad en cette période critique.

Sharif et Salman ont convenu de continuer à travailler « en étroite collaboration » pour maintenir la paix, la sécurité et la stabilité régionales, ainsi que la circulation ininterrompue du commerce maritime légal à travers la mer Rouge, le détroit d’Ormuz et l’ensemble de la région.

Le Pakistan a averti qu’il se réservait le droit de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris le recours à la force, pour protéger ses actifs et ses intérêts maritimes en mer Rouge, mercredi. Cet avertissement a été lancé quelques jours après que le porte-parole militaire des Houthis eut annoncé l’interdiction de la navigation maritime vers l’Arabie saoudite, précisant que cette mesure prenait effet immédiatement et constituait une réponse à ce que le groupe qualifiait de blocus saoudien.