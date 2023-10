Soutien à la Palestine : Une marche programmée dimanche à Rabat

Ce rassemblement démarrera à 10 heures depuis la place Bab El Hadd, notamment en appui à l’opération « Déluge d’Al-Aqsa », ayant déferlé samedi sur les colonies israéliennes autour de la bande de Gaza. Un communiqué des deux organisations initiatrices fait savoir que cette initiative a aussi pour but de dénoncer « les crimes de guerre sionistes contre les civils ».

Les deux structure ajoutent que cette marche est également l’expression d’« une condamnation ferme de l’alignement des principales puissances coloniales occidentales, notamment de l’impérialisme américain », aux côtés de « l’entité sioniste criminelle fondée sur la colonisation et l’apartheid ». Les deux instances ont indiqué que ce rassemblement serait par ailleurs « une occasion d’élever la voix populaire pour abandonner le malheureux accord de normalisation » acté entre le Maroc et Israë, en décembre 2020. Dans leur appel à rejoindre la marche, les initiateurs demandent aussi le départ du chef du bureau de liaison d’Israël à Rabat, en plus de faire voter une loi criminalisant la normalisation.

Dans un communiqué séparé, l’Instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma a quant à elle annoncé faire de la journée du 13 octobre 2023 « un vendredi de colère en soutien au peuple en Palestine, sous le slogan : soutenir Gaza et Al-Aqsa ». Dans ce sens, l’organisation a appelé à « s’engager dans toutes formes de soutien à l’opération Déluge d’Al-Aqsa » menée par le mouvement Hamas. Elle a exprimé aussi son plein soutien à la population palestinienne et surtout celle de Gaza, tout en dénonçant « les attaques fascistes menées par les autorités d’occupation contre des civils sans défense et dont les maisons sont détruites ».

Ces appels à la mobilisation se multiplient alors que de nombreux rassemblements de soutien à la Palestine se sont tenus dans plusieurs pays, notamment en Espagne, en Belgique, au Canada, en Egypte, au Liban ou encore au Yémen.

A rappeler que le déluge de feu qui continue à pleuvoir sur la bande de Gaza a entraîné la mort de deux Palestiniens originaires du Maroc, après que leurs maisons a été ciblée par des frappes aériennes. Selon des sources locales, il s’agit de Youssef Zakaria Yaacoubi et de Khalil Oussama Yaacoubi, issus de la même famille d’origine de Rchida, au sud de la province marocaine de Guersif. Les défunts font partie des brigades armées d’Izz al-Din al-Qassam, branche militaire du Hamas. Selon les mêmes sources, les deux défunts sont natifs de Gaza, où ils ont effectué l’ensemble de leur scolarité ainsi que leurs études universitaires.