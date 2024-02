Société Générale Maroc : Un PNB de 4,84 Mrds DH en 2023

Dans le détail, le Maroc arrive en tête des filiales africaines de la Société Générale, devant la Côte d’Ivoire (363 M€), l’Algérie (165 M€) et la Tunisie (163 M€), ressort-il des résultats au 31 décembre 2023 du groupe bancaire français. L’encours de crédits de Société Générale Maroc s’établit, quant à lui, à 8,62 milliards d’euros, alors que le volume de dépôts s’élève à 7,43 milliards, précise la banque dans son rapport.

Pour ce qui est des résultats consolidés de la Société Générale, le PNB du Groupe atteint plus de 25,1 milliards d’euros à fin 2023, pour un résultat net de 3,44 milliards et un résultat net part du groupe de 2,5 milliards. Par ailleurs, le rapport souligne “les performances annuelle et trimestrielle très solides de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs ainsi que de la Banque de détail à l’International”. Le Groupe fait aussi observer un “début du rebond de la marge nette d’intérêt de la Banque de détail en France au quatrième trimestre, dans une année marquée par l’impact négatif des couvertures à court terme”.

En termes de perspectives, le Groupe place l’année 2024 comme celle de l’exécution stratégique et d’amélioration de la performance, notamment à travers le renforcement de la performance commerciale, l’amélioration linéaire de l’efficacité opérationnelle et le maintien du rythme dans le déploiement des initiatives ESG.