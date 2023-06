Sebta et Melilla : Madrid veut en faire plus que des comptoirs

L’ouverture des douanes commerciales à Sebta et Melilla est « incertaine », a révélé El Paìs qui a eu accès à des lettres échangées entre l’Espagne et le Maroc sur ce sujet. « Beaucoup reste à faire » sur ce dossier, affirme le quotidien madrilène.

Le gouvernement espagnol a communiqué à plusieurs reprises aux autorités marocaines ses prédispositions à avancer dans la réouverture. Il a proposé de fixer des dates précises pour dépasser la phase de tests pilotes.

Ainsi, l’exécutif de Pedro Sánchez a voulu consacrer le mois de mai à effectuer des échanges quotidiens de marchandises, y compris des produits d’origine végétale et animale, afin que la période de test se termine en juillet prochain. En revanche, le gouvernement marocain insiste sur la répétition des essais pilotes pour évaluer leur déroulement avant de prendre une décision finale. Rabat souhaite, par ailleurs, davantage de coopération de Madrid dans la lutte contre la contrebande, indique la même source. Jusqu’à présent Rabat et Madrid ont effectué trois tests pilotes aux douanes de Sebta et Melilla les 27 janvier, 24 février et 25 mai dernier.

Isabel Rodríguez, porte-parole du gouvernement espagnol, a assuré lundi que les négociations avec le Maroc sur ce sujet « avancent ». A la TVE, elle a démenti les informations publiées El Pais. « On avance sur des procédures qui sont complexes, mais, en effet, ce qui est évident, c’est que des progrès sont en cours », a-t-elle assuré.

La Déclaration conjointe publiée au terme de la 12e Réunion de haut niveau maroco-espagnole, tenue en février à Rabat, a réitéré l’engagement des deux parties à continuer d’« avancer de façon ordonnée vers la pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises » et « poursuivront [les] tests sur le calendrier accordé pour dépasser les contraintes éventuelles» .