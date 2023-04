RSE : BIC Maroc lutte contre le décrochage scolaire

Cette campagne, lancée en présence notamment du directeur général de BIC Maroc, Abderrahmane Fall, de la directrice commerciale BIC pour la région MENA, Houda Sebti et du responsable commercial Afrique du nord Salim Kacha, vient renforcer les efforts citoyens de BIC Maroc en faveur de l’éducation et ambitionne d’engager un débat public sur la question.

Selon les intervenants, vu le nombre important des décrochages scolaires chaque année au Maroc, et étant la filiale d’un Groupe impliqué dans le domaine de l’éducation au niveau mondial, BIC Maroc ambitionne de créer de l’impact positif avec son initiative citoyenne innovante “Bach May7toch Stylo”. Education inclusive, épanouissement, accompagnement des enseignants… sont parmi les thématiques déployées en capsules diffusées sur les chaines de télé, les radios et les réseaux sociaux pour souligner l’importance de l’éducation et lutter contre le décrochage scolaire.

“Bach May7toch Stylo” est ainsi une campagne pour le mois de Ramadan, période à très forte audience, qui cherche à toucher le maximum de foyers, en mettant en scène les problématiques liées à l’éducation et engager ainsi le débat sur leurs causes, de manière à orienter la réflexion vers des solutions, ajoute-t-on, précisant qu’après ses multiples initiatives en faveur de l’épanouissement à l’école, menées sur le terrain auprès de plus de 150.000 écoliers, BIC Maroc revient là où le bât blesse et lance cette initiative ambitieuse à travers une campagne originale, émotive et purement citoyenne.

Consciente du rôle de l’éducation dans le développement socio-économique, BIC Maroc a épousé, depuis son installation au Maroc en 2016, la philosophie de la Fondation BIC ainsi que la stratégie citoyenne de la maison mère dans le domaine de l’éducation et ainsi mené, depuis 2016, plusieurs initiatives propres en faveur de l’éducation au Maroc, tout en participant en plus aux actions de la Fondation BIC, qu’elle déploie brillamment en local. BIC Maroc compte poursuivre son plan de soutien à la scolarisation et à l’épanouissement des enfants à l’école à travers le maintien de ses initiatives phares et le lancement d’autres nouvelles durant l’année en cours.

Après une présence au Maroc depuis 1968 via des partenaires distributeurs, BIC a créé, en 2016, sa filiale locale BIC Maroc afin de répondre à la volonté de proximité que le Groupe s’est fixée pour la région Moyen-Orient-Afrique. BIC Maroc a son siège à Casablanca et abrite également le hub régional pour la zone Moyen Orient- Afrique du Nord, Centrale et de l’Ouest.