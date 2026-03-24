Révolution populaire en Iran : Echec lamentable du « puissantissime » Mossad

D’après le New York Times, les services de renseignement israéliens avaient élaboré un scénario visant à provoquer l’effondrement du pouvoir iranien en s’appuyant sur une mobilisation de la population. Quelques jours avant le déclenchement de la guerre contre Téhéran, David Barnea, chef du Mossad, aurait assuré au Premier ministre Benjamin Netanyahou que son agence était capable de stimuler une contestation suffisamment forte pour déstabiliser le gouvernement. Ce plan, également présenté à des responsables américains à Washington, reposait sur une séquence précise : élimination de figures clés du pouvoir iranien, puis exploitation de réseaux et d’opérations d’influence pour déclencher une révolte généralisée. Convaincu par ces projections, B. Netanyahou s’en serait servi pour persuader le président Donald Trump qu’un changement de pouvoir iranien était envisageable à court terme.

Dans les premières heures de la guerre, la communication américaine semblait aller dans ce sens. Trump avait publiquement appelé les Iraniens à « reprendre le contrôle » de leur pays, laissant entendre que la chute du gouvernement était à portée de main. Pourtant, cet objectif s’est rapidement estompé. Moins de deux semaines après le début des hostilités, plusieurs responsables américains ont reconnu qu’aucune stratégie concrète n’avait été mise en place pour renverser le pouvoir iranien. Les doutes étaient en réalité présents dès le départ.

Des analystes américains ainsi que des membres du renseignement militaire israélien avaient mis en garde contre l’optimisme du Mossad. La CIA estimait notamment que même en cas d’élimination des dirigeants actuels, un gouvernement plus radical pourrait émerger, plutôt qu’un effondrement du système. De leur côté, des responsables militaires américains jugeaient peu probable qu’une population sous bombardements descende massivement dans la rue. Sur le terrain, ces prévisions sceptiques semblent s’être confirmées. Malgré l’intensité des frappes, aucune insurrection d’ampleur n’a été observée en Iran. Le pouvoir apparaît fragilisé, mais toujours en place. Cette situation aurait suscité une certaine frustration au sein du gouvernement israélien, B. Netanyahou constatant que les promesses d’un soulèvement rapide ne se concrétisaient pas.