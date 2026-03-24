Raids sur Al-Hachd Chaabi à Al-Anbar : Les opérations anti-US se multiplient

L’agence de presse irakienne indépendante Baghdad Today avait rapporté lundi, citant une source sécuritaire anonyme, des « bombardements intenses » sur le commandement des opérations des FMP à Anbar, situé dans la zone du plateau d’Al-Habbaniyah. Les FMP ont ensuite confirmé l’information dans un communiqué. Des équipes de défense civile et d’ambulances se sont précipitées sur les lieux, a indiqué l’agence, sans fournir de détails supplémentaires.

Mi-mars, les FMP avaient annoncé la mort de trois de leurs membres à la suite de bombardements dans la province d’Al-Anbar. Les Forces de mobilisation populaire, également connues sous le nom de Hachd al-Chaabi, sont une organisation-cadre parrainée par l’État irakien, créée en juin 2014 à la suite d’un édit religieux du Grand Ayatollah Ali al-Sistani pour combattre Daech, et ont été ultérieurement intégrées aux forces armées par une décision gouvernementale en 2016.

Les récentes attaques ciblant le groupe, qui ont entraîné des dizaines de morts et de blessés parmi ses membres, surviennent dans le contexte de la guerre en cours lancée par Israël et les États-Unis contre l’Iran depuis le 28 février. L’Iran a riposté par des frappes répétées de drones et de missiles ciblant Israël et les pays du Golfe abritant des bases militaires américaines.