« À mon avis, cette guerre constitue une violation du droit international », a déclaré F-W. Steinmeier lors d’un discours au ministère allemand des Affaires étrangères. « Il ne fait guère de doute que la justification d’une attaque imminente contre les États-Unis est invalide – une position partagée par de nombreux membres de l’administration américaine. » Ancien ministre des Affaires étrangères et négociateur de l’accord nucléaire de 2015 avec Téhéran, le président allemand a estimé que la décision de D. Trump d’abandonner cet accord et de recourir à l’action militaire constituait une erreur dans la gestion du conflit.

« Cette guerre est une erreur politiquement désastreuse, et ce qui me frustre le plus, c’est qu’il s’agit d’une guerre totalement évitable et inutile si son objectif était d’empêcher l’Iran de développer une bombe nucléaire », a-t-il ajouté, dans sa critique publique la plus ferme à ce jour du conflit en cours.

F-W. Steinmeier a appelé, mardi, l’Europe à réduire de manière significative sa dépendance à l’égard des États-Unis en matière de défense et de technologie, estimant qu’une telle dépendance crée des vulnérabilités critiques. Dans un discours marquant prononcé au ministère des Affaires étrangères, il a reconnu l’aggravation des divergences entre l’administration Trump et les capitales européennes, et a exhorté le continent à renforcer son autonomie stratégique. « Dans la relation transatlantique, nous devons nous libérer des dépendances qui nous rendent vulnérables. Cela concerne avant tout la sécurité, bien sûr, mais aussi la technologie », a déclaré F-W. Steinmeier. « Atteindre la souveraineté européenne en matière de défense et de technologie n’est pas une tâche pour cet après-midi, ni pour demain ou après-demain, mais bien un projet générationnel », a-t-il ajouté.

Le président allemand a souligné l’existence de profondes divergences politiques avec l’administration Trump concernant le droit international, l’ordre fondé sur des règles et la démocratie libérale, rappelant que de hauts responsables américains avaient publiquement critiqué les gouvernements européens lors de leurs interventions à la Conférence de Munich sur la sécurité. « L’administration américaine nous a dit ouvertement, en face, à Munich il y a un an, qu’elle était déterminée à affaiblir une Europe libérale et unie », a-t-il encore affirmé, en référence à un discours du vice-président JD Vance, dans lequel il avait reproché aux gouvernements européens leur attitude à l’égard des partis populistes de droite anti-immigration et leur exclusion des processus politiques. Il a également mis en garde contre la vulnérabilité de l’Europe liée à la domination des entreprises technologiques américaines et des plateformes de réseaux sociaux basées aux États-Unis.

« Nous savons que cette avance technologique signifie non seulement une puissance économique et diplomatique, mais aussi le pouvoir d’influencer la politique intérieure, y compris la nôtre, via les plateformes numériques et les réseaux sociaux », a-t-il déclaré, dans une allusion apparente au soutien d’Elon Musk au parti d’extrême droite allemand AfD. Le président allemand a estimé que les Européens devraient évaluer attentivement les évolutions récentes afin de développer leurs propres capacités technologiques et de garantir leur souveraineté. « Peut-être que le différend actuel entre Anthropic et le Pentagone pourrait servir d’électrochoc, voire constituer une opportunité pour l’Europe. L’Europe, en tant que pôle technologique, dispose assurément de talents, de marchés et d’opportunités, mais aussi de normes éthiques, et nous devrions nous appuyer sur ces quatre piliers », a-t-il déclaré.