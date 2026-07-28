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Retombées de la mort suspecte de A. Fakir à Bologne : Le maire sous protection policière

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Retombées de la mort suspecte de A. Fakir à Bologne : Le maire sous protection policière

Ces menaces ont suivi une manifestation organisée la semaine dernière par M. Lepore, appelant à faire la lumière sur la mort de A. Fakir. Bien que le rassemblement ait été paisible, des manifestations ailleurs dans Bologne ont dégénéré, causant 64 blessés parmi les forces de l’ordre et des dégâts significatifs.

La coalition au pouvoir en Italie blâme le maire de centre gauche, l’accusant d’avoir affaibli l’autorité policière et d’avoir alimenté les troubles, des accusations qu’il réfute. Selon ANSA, environ 2000 personnes ont participé dimanche à une nouvelle marche pacifique, une semaine après le décès de A. Fakir. Lundi, le maire a affirmé que Bologne était « blessée » par cet événement, et il a appelé à une nouvelle manifestation le 2 août, jour de commémoration de l’attentat de 1980 contre la gare de Bologne, qui avait fait 85 victimes.

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