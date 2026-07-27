Candidatures de l’Alliance de gauche : Des profils variés pour assurer lors des législatives

La coalition met en avant une composition qu’elle présente comme représentative de la diversité de ses sensibilités et de son implantation. Ses listes rassemblent des responsables politiques, des syndicalistes, des militants des droits humains, des universitaires, des professionnels de différents secteurs ainsi que de jeunes cadres. L’Alliance souligne également avoir confié la tête de plusieurs listes locales et régionales à des femmes, dans une volonté affichée de conjuguer expérience politique et renouvellement des élites.

Dans la région de Casablanca-Settat, l’Alliance a investi Nabila Mounib comme tête de liste dans la circonscription d’Anfa. Les autres candidatures mettent en avant Ahmed Ouchaïb à Hay Hassani, Adil Chahdi à Aïn Chock, Abdelhakim Morshid à Ben M’Sik et Abdellatif Metouakkil à Moulay Rachid. La liste comprend également Youssef Chaoui dans la circonscription de Fida-Mers Sultan, Fatima Tamni à Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi, Houcine Yamani à Mohammedia, Youssef Smihrou à Sidi Bernoussi, ainsi que d’autres candidats répartis dans les circonscriptions de Berrechid, Settat et des autres provinces de la région.

Dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, la coalition a désigné le militant des droits humains Mohamed Aouni comme tête de liste dans la circonscription de Rabat-Chellah, Wafae Chattayne à Salé Al Jadida, Amer Nmeich à Kénitra, Idriss Hammad à Salé-Médina et Noureddine Zaimi à Sidi Kacem. L’Alliance a par ailleurs choisi Khalid Rahhal pour la circonscription de Skhirat-Témara, Hamza Boulhadid pour Tiflet-Rommani et Abdelmounsef Hanine pour Khémisset-Oulmès, tandis que l’architecte Souad Frikich conduira la liste régionale.

Dans le nord du pays, les investitures concernent Omar Ibn Ajiba à Tanger-Assilah, Idriss Aftis à Tétouan, Yahya Biyari à M’diq-Fnideq, Mustapha Charnane à Ouazzane, Oussama Benmasoud à Larache et Abdellah Jout à Chefchaouen.

Dans le Souss-Massa, l’Alliance compte sur Mohamed Oublouch à Agadir Ida-Outanane, Issam Hammoumi à Inezgane-Aït Melloul, Moulay Hicham Achraf à Taroudant Sud et Houcine Boumehdi à Tiznit. La liste régionale sera dirigée par la médecin Sanaa Faouzi Messaadi.

Dans la région de Fès-Meknès, les candidats retenus sont Othmane Zouirich à Fès-Nord, Abdelhadi Hilali à Fès-Sud, Abdelwahab Bekkali à Meknès, Mohamed Hachmi à Taounate-Tissa, Saïd Tahri à Taza, Asma Zaïm à El Hajeb, Fatima Zahra Jamaahri à Ifrane et Abdelkader Kammou à Boulemane.

Dans la région de l’Oriental, les candidatures concernent Abdellah Bentefrit, Hakim Chemlal à Nador, Abderrahmane Rami à Taourirt, Mohamed Talha à Figuig, Mohamed Kouhkouh à Guercif et Mustapha Adanine à Jerada. La liste régionale sera menée par Jamila Halouane.

L’Alliance sera également présente dans la région de Marrakech-Safi, où Rachid Drizi conduira la liste dans la circonscription de Sidi Youssef Ben Ali, aux côtés d’autres candidats investis dans les circonscriptions de Youssoufia, Kelaâ des Sraghna, Chichaoua et Rehamna.

La coalition a en outre annoncé des candidatures dans les régions de Béni Mellal-Khénifra, Drâa-Tafilalet, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab, où elle présentera des profils issus des secteurs de l’enseignement, du droit, de la médecine, de l’ingénierie, ainsi que des milieux syndical, associatif et de la défense des droits humains.

À travers cette première vague d’investitures, l’Alliance de la gauche affirme vouloir proposer une offre électorale reflétant une diversité de parcours professionnels et générationnels, tout en accordant une place importante aux femmes et aux jeunes. Les candidats retenus, souligne-t-elle, disposent d’un ancrage dans les milieux associatifs, syndicaux et de la société civile. L’Alliance espère accroître sa représentation au Parlement en défendant un programme centré sur la justice sociale, la lutte contre la corruption, la défense des services publics et le renforcement des institutions démocratiques.