« Donald Trump Highway » Tiznit-Dakhla : D. Trump remercie SM le Roi

Dans son message sur Truth Social, D. Trump a déclaré : « Merci à Sa Majesté le roi Mohammed VI du Maroc, pour qui j’ai une grande estime et un profond respect. C’est un immense honneur ! J’ai hâte de parcourir un jour cette grande route d’un bout à l’autre, et j’espère que ce sera bientôt. »

La voie express Tiznit-Dakhla, dont l’achèvement du dernier tronçon date de 2025, s’étend sur plus de 1 055 kilomètres. Ce projet figure parmi les plus importants du Maroc en matière d’infrastructure routière, renforçant les liaisons Nord-Sud du royaume et soutenant le développement économique des provinces du Sud.