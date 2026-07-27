Concours de médecine : La Justice saisie pour soupçons de fraude

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire à la suite de la circulation, sur les réseaux sociaux et certaines applications de messagerie, de contenus présentés comme les sujets du concours commun d’accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire au titre de l’année universitaire 2026-2027.

Dans un communiqué, le département indique avoir saisi les autorités judiciaires compétentes afin de vérifier l’authenticité des documents diffusés et d’établir, le cas échéant, les responsabilités conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le ministère précise qu’il prendra toutes les mesures qui s’imposeront à la lumière des conclusions de l’enquête, afin de préserver l’intégrité et la transparence des concours d’accès aux établissements d’enseignement supérieur, tout en garantissant le principe d’égalité des chances entre les candidats.

À ce stade, aucune fuite n’a été officiellement confirmée. Les autorités n’ont validé ni l’authenticité des documents relayés en ligne ni l’existence d’une compromission des épreuves. Les investigations en cours devront permettre d’établir les faits et de déterminer les suites à donner.

Le concours concerné s’est tenu le 18 juillet 2026, après une présélection fondée sur les résultats du baccalauréat. Cette année, 7.340 places étaient proposées dans les établissements publics, réparties entre 5.790 places en médecine, 1.090 en pharmacie et 460 en médecine dentaire. Les listes principales des admis ont été publiées le 21 juillet, tandis que les inscriptions administratives doivent débuter le 28 juillet, conformément au calendrier fixé par le ministère.

Dans son communiqué, le ministère rappelle enfin que les facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire du Royaume répondent à des standards académiques et scientifiques reconnus aux niveaux national et international.