Indicateurs des droits humains : Le CNDH met sa main dans celle du HCP

Signée par la présidente du CNDH, Amina Bouayach, et le Haut-Commissaire au Plan, Chakib Benmoussa, Cette convention signée par Amina Bouayach, présidente du CNDH, et Chakib Benmoussa, Haut-Commissaire au Plan, s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’« effectivité des droits » impulsée par le Conseil dès 2019. L’objectif affiché est d’adosser le suivi et l’évaluation de la situation sociétale du pays à des données probantes et vérifiables.

L’accord scelle un rapprochement institutionnel entre l’organe chargé de la protection et de la promotion des droits humains au Maroc et l’institution nationale de référence en matière de statistique, d’analyse et de prospective. Ensemble, les deux structures entendent concevoir une plate-forme d’indicateurs bâtie sur des méthodes scientifiques alignées sur les standards internationaux. Ce dispositif doit permettre de suivre l’évolution des droits fondamentaux dans le Royaume, d’évaluer l’impact réel des politiques publiques et de mesurer les progrès accomplis.

« Ce projet s’inscrit dans le cadre des mutations actuelles du système de protection des droits humains », a souligné A. Bouayach, évoquant une « étape qualitative » pour le Conseil. « Il exige de passer du discours normatif à une approche par indicateurs, capable de mesurer l’écart entre ce qui est garanti par la loi et la réalité vécue par les citoyennes et les citoyens ». Pour la présidente du CNDH, cette démarche vise à élever le débat public annuel sur les droits de l’homme : dépasser le simple cadre législatif et théorique pour concentrer l’attention sur l’impact concret des règles en vigueur au quotidien.

De son côté, C. Benmoussa, a rappelé la portée de cette signature, qui intervient dans un contexte de réforme institutionnelle marqué par l’adoption récente de deux textes fondamentaux : l’un restructurant le HCP et élargissant ses prérogatives, l’autre réorganisant le système statistique national pour en renforcer la gouvernance. Cette transformation s’appuie sur l’ouverture et le partage d’expertises au sein de l’écosystème de la donnée — un préalable indispensable à une action publique éclairée et ajustée aux besoins de la population, a-t-il rappelé.

« L’évaluation de l’effectivité des droits ne peut être complète sans données fiables et outils d’analyse précis », a-t-il affirmé, précisant que ce futur mécanisme permettra de repérer les poches de vulnérabilité et les disparités, notamment à l’échelle territoriale, afin d’orienter les politiques de développement vers plus de justice spatiale et d’inclusion.

Concrètement, le document fixe plusieurs axes de travail conjoints. L’Alimentation statistique qui consiste à la mise à disposition de données indispensables pour nourrir le système national et alimenter les rapports d’analyse sectoriels. Des outils de pilotage qui consiste au déploiement d’un tableau de bord national destiné à suivre les données aux niveaux national et régional, afin de repérer les déséquilibres locaux et d’éclairer les décisions publiques.

Aussi, la standardisation qui consiste au développement de méthodologies de mesure conformes aux directives du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) et enfin le renforcement des compétences avec le déploiement d’ateliers techniques et de sessions de formation au profit des cadres des deux institutions.

Cette dynamique prolonge les travaux amorcés lors du premier atelier technique national sur les indicateurs des droits humains, réuni le 29 janvier 2026 en présence d’experts et de partenaires internationaux. Une rencontre qui avait posé les jalons d’un cadre d’évaluation scientifique et objectif, tourné vers la mesure de l’impact réel des politiques publiques au Maroc.