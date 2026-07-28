Stabilité financière : Envolée de l’endettement des ménages

Ce patrimoine financier des ménages est composé essentiellement de dépôts bancaires, dont l’encours a atteint 935 MMDH, et de placements en valeurs mobilières qui ont enregistré une progression notable à 114 MMDH, fait savoir ce rapport publié par Bank Al-Maghrib (BAM), l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

Parallèlement, l’endettement des ménages a enregistré sa plus forte progression depuis 2012 pour atteindre 456 MMDH, soit 27% du produit intérieur brut (PIB), reflétant l’accélération des crédits à l’habitat et à la consommation. Cette évolution s’est accompagnée d’une légère hausse du taux d’endettement des nouveaux emprunteurs ainsi que de la proportion des ménages présentant une charge de dette supérieure à 40% de leurs revenus. Dans ces conditions, le taux de défaut est demeuré relativement élevé à 10,3%.

S’agissant de la dette des entreprises non financières, l’encours des emprunts bancaires a progressé à 657 MMDH, représentant 39% du PIB, et celui des émissions obligataires a atteint 124 MMDH. Pour ce qui est de la qualité du portefeuille de crédit, le taux de défaut s’est établi à 11,2%. L’analyse de la structure financière sur la base d’un échantillon de 116.406 entreprises met également en évidence une baisse de la part de la dette financière à moyen et long terme à 43% des capitaux permanents en 2024, contre 46% une année auparavant. Quant à la dette financière à court terme, elle s’est établie à près de 11% du chiffre d’affaires, en légère baisse par rapport à l’année précédente.

Pour ce qui est des délais de paiement interentreprises, ils ont poursuivi leur amélioration dans le prolongement de la dynamique observée depuis 2021. Le délai moyen de règlement des créances clients est ainsi revenu à 98 jours de chiffre d’affaires en moyenne en 2024, contre 123 jours en 2023, tandis que le délai moyen de paiement des fournisseurs a reculé de 80 à 70 jours d’achats. En dépit de cette évolution favorable, des disparités persistent selon la taille des entreprises et les secteurs d’activité.